В России провели крестный ход против коронавируса: в маске был один человек. Фото

В российским городе Краснотурьинск, что на Урале, провели крестный ход и молебен против коронавируса. При этом почти все участники были без масок, несмотря на то, что социальная дистанция соблюдалась далеко не всегда.

О самом мероприятии пишет "Новый день". В нем принимали участие прихожане собора Максима Исповедника (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В храме отметили, что молебен о преодолении пандемии рекомендован предстоятелем Русской православной церкви патриархом Кириллом.

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После молитвы также состоялся автопробег по городу. В машинах везли иконы, посвященные Богородице.

"Есть такая традиция – если случается эпидемия, выходить с иконами, обращаться к Богу и Пресвятой Богородице, чтобы они отвели болезнь", – заявил протоиерей Андрей Лимонов.

Как видно по опубликованным фото, во время молебна возле храма почти все участники были без масок, кроме одной женщины, у которой она была спущена на подбородок. При этом никто не соблюдал социальную дистанцию.

Отметим, что за последние сутки в России было зафиксировано 35 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом, еще 1 241 человек скончался.

Как сообщал OBOZREVATEL, рекордное количество заражений и смертей в РФ был зафиксирован несколько дней назад.