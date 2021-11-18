Россия бьет рекорды по количеству смертей от COVID-19: озвучены новые цифры

Марина Погорилко
Covid
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В России зафиксированы рекордные показатели смертности от коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировано 37 374 новых случаев заболевания коронавирусом, а также 1251 смерть. Эти показатели максимальны в стране за все время пандемии.

Согласно данным оперативного штаба "СтопКоронавирус.РФ", наибольшая суточная заболеваемость выросла в Москве – 4062 случая, в то время как днем ранее было зарегистрировано 2 966, и в Санкт-Петербурге – 2645 человек.

За время пандемии в России выявлено 9 219 912 случаев заболевания COVID-19.
Наиболее суточная заболеваемость возросла в Москве
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Больше всего смертей также зафиксировано в столице РФ – 94, в Петербурге – 79, в Краснодарском крае – 65.

Всего за время пандемии в России выявлено 9 219 912 случаев заболевания коронавирусной болезнью, выздоровело 7919250 пациентов, умерло – 260 335.

Карта отражает ситуацию с коронавирусом в России

По данным сайта Worldometers, 18 ноября РФ вышла на первое место в Европе и мире по смертности от коронавируса и по количеству новых случаев заболевания. На втором месте – Украина.

Россия вышла на первое место по смертности в мире
РФ вышла на первое место по суточной заболеваемости коронавирусом

Напомним, ранее в России сообщили о разработке уникальной биологически активной добавки "КовБАД", которая якобы способна снизить концентрацию коронавируса у инфицированного в 16 раз. Разработчики заявили, что уже во второй день использования препарат снижает вдвое количество вируса в носоглотке.

Основными ингредиентами препарата являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат тихоокеанского кальмара и другие вещества природного происхождения, благодаря которым повышается противовирусная защита организма, эффективная якобы и против коронавируса.

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