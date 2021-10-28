Россия с помощью соцсетей и церкви проводит кампанию против COVID-вакцинации украинцев, – Данилов
Российская Федерация проводит в Украине кампанию против вакцинирования наших граждан от коронавирусной болезни. Это происходит в социальных сетях.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Право на власть" в четверг, 28 октября. По его словам, аппарат СНБО разоблачил целую сеть ботов, атаковавшую наше информационное пространство.
По словам Данилова, эта же сеть в России активно призывает россиян вакцинироваться, а в Украине наоборот – распространяют антивакцинаторские настроения.
"Эта сеть на территории Российской Федерации рассказывает – вакцинируйтесь. В то же время на территории Украины она говорит наоборот – не надо. Это просто ужас", – сказал он.
Секретарь СНБО также сообщил, что в этом участвует и церковь. В частности, сетью была организована антивакцинальный митинг перед Верховной Радой Украины. Вероятно, речь идет об акции, которая прошла 19 октября. Противники вакцинации колонной прошли по центру Киева и поднялись к зданию парламента. Большинство из них держало в руках церковные кресты и иконы.
"Я вообще не знаю, каким позором нужно заниматься, чтобы брать на себя ответственность за жизнь других людей. Не хотите вакцинироваться – сидите дома на никуда не ходите и не распространяйте чепуху, которая не имеет никакого отношения к современной медицине", – отметил Данилов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цент противодействия дезинформации СНБО обнародовал отчет, в котором говорится, что Россия целенаправленно проводит информационную кампанию против COVID-вакцинации в Украине.
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