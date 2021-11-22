В Германии заговорили об обязательной вакцинации от COVID-19: какая ситуация в стране

На фоне роста количества заболеваний коронавирусом в Германии политики страны заговорили о необходимости введения обязательной вакцинации против COVID-19. Одни настаивают на обсуждении такого шага, другие же утверждают, что немцы "достигли точки" и он должен быть предпринят немедленно.

В частности, несколько членов консервативного блока канцлера Ангелы Меркель заявили 21 ноября, что другие попытки повысить низкий уровень вакцинации, составляющий 68%, потерпели неудачу, поэтому федеральное правительство и правительства штатов должны ввести обязательные прививки в ближайшее время, пишет Reuters. В то же время уровень заболеваемости COVID-19 в Германии вырос до самого высокого с момента начала пандемии.

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"Мы достигли точки, на которой стало четко понятно, что нам нужна де-факто обязательная вакцинация и изоляция для непривитых", – написал в газете Die Welt глава молодежного крыла Христианско-демократического союза (ХДС) Меркель Тилман Кубан.

В свою очередь премьер-министр Баварии Маркус Седер призвал к быстрому принятию решения об обязательной вакцинации от COVID-19, в то время как премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер сказал, что власти должны как минимум обсудить такой шаг, чтобы усилить давление на непривитых граждан.

Также Даньял Байяз, влиятельный член партии "зеленых" и министр финансов юго-западной земли Баден-Вюртемберг, где уровень заражения очень высок, заявил, что на данном этапе пандемии было бы ошибкой исключать обязательную вакцинацию.

При этом уходящий министр финансов Олаф Шольц, который сменит Меркель на посту канцлера в первой половине декабря уже заявил, что хочет провести дебаты о том, следует ли сделать вакцинацию обязательной для работников здравоохранения и гериатрических медсестер. Члены СвДП высказались против такого шага, поскольку партия делает больший акцент на индивидуальной свободе.

Отметим, что за прошлые сутки, по данным сайта Worlometers, в Германии официально выявлено 36 860 новых случаев заболевания на коронавирус, умерли от COVID-19 60 человек. В целом с начала пандемии в феврале 2020 года в Германии было зарегистрировано почти 5,38 миллиона случаев заражения коронавирусом. Общее число умерших составляет 99 062 человека.

Напомним, соседняя с Германией Австрия с 22 ноября ввела общенациональный локдаун – как для вакцинированных, так и для невакцинированных граждан. В связи с этим поездки в страну с туристической целью станут невозможными, поскольку закроются на карантин отели, хостелы, торговые центры, кафе и рестораны.

Ранее Австрия также первой в Европе объявила о введении обязательной вакцинации от коронавируса для всего населения. Она начнет действовать с 1 февраля 2022 года. Канцлер страны Александер Шалленберг возложил ответственность за продолжение пандемии на противников прививок. Якобы в стране слишком много политических сил, выступающих против вакцинации, а следствием этого являются переполненные отделения интенсивной терапии и "бесконечные человеческие страдания".

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