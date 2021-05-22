Хроника коронавируса на 22 мая: COVID-19 заболели более 620 тысяч за сутки
По состоянию на субботу, 22 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились 166,4 млн человек. За минувший день выявили 620 715 новых инфицированных, умерли еще 12 767. Всего болезнь унесла жизни более 3,4 млн жителей планеты.
При этом выздоровели свыше 147 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 254 тыс., Бразилии – 77 тыс. и Аргентине – 35 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
С начала пандемии заболели 2 175 382 украинца, из них 49 101 умер от недуга, но 1 929 039 вылечились. При этом 197 242 еще борются с COVID-19.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил график поступления в страну вакцин от коронавируса. Он заверил, что они будут бесплатными абсолютно для всех украинцев.
В США заявили о "серьезных косвенных доказательствах" того, что вспышка коронавируса возникла в результате утечки из Уханьского института вирусологии в Китае.
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что во всем мире количество смертей от коронавируса в три раза больше, чем указано в официальной статистике.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не привился, так как переболел COVID-19 и у него еще есть антитела. Он добавил, что хочет вакцинироваться за свой счет, а в Украине на данный момент вакцин в продаже нет.
Евросоюз вместе с Pfizer-BioNTech пообещали помочь бедным странам и предоставить им вакцины против коронавируса.
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