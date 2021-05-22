В Украине за сутки госпитализировали более 1,5 тыс. пациентов с COVID-19: где меньше всего мест

В Украине за сутки госпитализировали 1 665 пациентов с коронавирусом. Средний процент заполненных коек с подведенным кислородом на 21 мая составил 26,8%. Наименьшее количество мест осталось в Харьковской, Луганской, Сумской и Днепропетровской областях.

Такие данные были опубликованы на портале Аппарата СНБО Украины "СОТА". Больше всего мест с кислородом сейчас в Тернопольской и Закарпатской областях – заполнены 18,6% и 11,2% соответственно.

В пяти регионах, где ситуация наиболее напряженная, места заняты так:

Общая заполненность коек всех типов для пациентов с COVID-19 в Украине составляет 27,1%, самая сложная ситуация в Харьковской, Луганской, Ривненской и Донецкой областях. При этом меньше всего заполнены койки на Тернопольщине и Закарпатье.

Что касается коек в отделениях интенсивной терапии, то в среднем по Украине они заняты на 40,6%. Наихудшая ситуация на Харьковщине, в Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Ситуация с заполненностью коек в этих регионах такова:

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 22 мая, в Украине официально подтверждено 2 179 988 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 606 – обнаружены за прошедшие сутки, 269 – дети, 108 – медики.