Коронавирусом в Украине заболели более 4 тысяч человек за сутки, вылечились 12 тысяч
По состоянию на утро субботы, 22 мая, в Украине официально подтверждено 2 179 988 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 606 – обнаружены за прошедшие сутки, 269 – дети, 108 – медики.
От COVID-19 в стране умерли уже 49 279 человек (+178 за сутки), а 1 941 625 пациентов (+12 586 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.Количество заболеваний/прививок в регионах за сутки:
г. Киев – 298/358
Винницкая область – 80/245
Волынская область – 160/214
Днепропетровская область – 438/203
Донецкая область – 334/649
Житомирская область – 134/335
Закарпатская область – 105/336
Запорожская область – 252/300
Ивано-Франковская область – 72/568
Киевская область – 303/66
Кировоградская область – 63/108
Луганская область – 58/315
Львовская область – 344/283
Николаевская область – 192/172
Одесская область – 174/600
Полтавская область – 188/27
Ривненская область – 201/131
Сумская область – 121/11
Тернопольская область – 98/99
Харьковская область – 371/310
Херсонская область – 132/149
Хмельницкая область – 171/212
Черкасская область – 164/129
Черновицкая область – 64/267
Черниговская область – 89/4
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил график поступления в страну вакцин от коронавируса. Он заверил, что они будут бесплатными абсолютно для всех украинцев.
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