Коронавирусом в Украине заболели более 4 тысяч человек за сутки, вылечились 12 тысяч

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро субботы, 22 мая, в Украине официально подтверждено 2 179 988 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 606 – обнаружены за прошедшие сутки, 269 – дети, 108 – медики.

От COVID-19 в стране умерли уже 49 279 человек (+178 за сутки), а 1 941 625 пациентов (+12 586 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.

Количество заболеваний/прививок в регионах за сутки:

  • г. Киев – 298/358

  • Винницкая область – 80/245

  • Волынская область – 160/214

  • Днепропетровская область – 438/203

  • Донецкая область – 334/649

  • Житомирская область – 134/335

  • Закарпатская область – 105/336

  • Запорожская область – 252/300

  • Ивано-Франковская область – 72/568

  • Киевская область – 303/66

  • Кировоградская область – 63/108

  • Луганская область – 58/315

  • Львовская область – 344/283

  • Николаевская область – 192/172

  • Одесская область – 174/600

  • Полтавская область – 188/27

  • Ривненская область – 201/131

  • Сумская область – 121/11

  • Тернопольская область – 98/99

  • Харьковская область – 371/310

  • Херсонская область – 132/149

  • Хмельницкая область – 171/212

  • Черкасская область – 164/129

  • Черновицкая область – 64/267

  • Черниговская область – 89/4

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Пандемия коронавируса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил график поступления в страну вакцин от коронавируса. Он заверил, что они будут бесплатными абсолютно для всех украинцев.

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