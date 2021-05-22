Коронавирусом в Украине заболели более 4 тысяч человек за сутки, вылечились 12 тысяч

По состоянию на утро субботы, 22 мая, в Украине официально подтверждено 2 179 988 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 606 – обнаружены за прошедшие сутки, 269 – дети, 108 – медики.

От COVID-19 в стране умерли уже 49 279 человек (+178 за сутки), а 1 941 625 пациентов (+12 586 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.

г. Киев – 298/358

Винницкая область – 80/245

Волынская область – 160/214

Днепропетровская область – 438/203

Донецкая область – 334/649

Житомирская область – 134/335

Закарпатская область – 105/336

Запорожская область – 252/300

Ивано-Франковская область – 72/568

Киевская область – 303/66

Кировоградская область – 63/108

Луганская область – 58/315

Львовская область – 344/283

Николаевская область – 192/172

Одесская область – 174/600

Полтавская область – 188/27

Ривненская область – 201/131

Сумская область – 121/11

Тернопольская область – 98/99

Харьковская область – 371/310

Херсонская область – 132/149

Хмельницкая область – 171/212

Черкасская область – 164/129

Черновицкая область – 64/267

Черниговская область – 89/4

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил график поступления в страну вакцин от коронавируса. Он заверил, что они будут бесплатными абсолютно для всех украинцев.