Германия вводит 'запрет собраний' на Новый год, а Израиль – вакцинацию четвертой дозой. Хроника коронавируса на 22 декабря

Коронавирусом в Украине и мире заразилось еще 745,6 тыс. граждан, в то же время более 597 тыс. он него вылечились. За прошедшие сутки было подтверждено 7 тыс. летальных случаев, а общее количество инфицирований ныне составляет 276,5 млн.

В ВОЗ предположили, что COVID-штамм Омикрон в скором времени может стать доминирующим. Чтобы предотвратить еще большее его распространение, страны Европы начали усиливать карантинные ограничения. Вместе с тем в Израиле стартует кампания по иммунизации населения четвертой дозой вакцины.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

с начала пандемии 3 616 716 украинцев подхватили инфекцию, 3 357 405 из них ее преодолели, а 93 908 умерли. Ныне болеет около 165,5 тыс. человек.

ВОЗ добавила в список вакцин, одобренных для экстренного использования, препарат Nuvaxovid . Ранее он был одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Накануне стало известно о двух больших вспышках COVID-19. Одна из них произошла на заводе SpaceX (132 положительных теста), а другая – среди игроков и персонала футбольных клубов, которые должны были участвовать в чемпионате Англии (90 заражений).

В Британии правительство сокращает срок самоизоляции для вакцинированных лиц, которые заразились коронавирусом, а впоследствии получили негативные тесты, пишет The Guardian.

Медики предполагают, что вариант Омикрон скоро начнет быстро распространяться и в Украине. И прогнозируют, что это приведет к сильной нагрузке на медсистему .

Британский медик объяснил, почему симптомы COVID-19 при штамме Омикрон трудно отличить от обычной простуды. В то же время он указал и на другие характерные проявления болезни в случае инфицирования новым вариантом.

В Германии усилят карантинные ограничения к Новому году : с 28 декабря для невакцинированных граждан празднование возможно в кругу одного домохозяйства + двое гостей , для вакцинированных – в компании до 10 человек (без учета детей до 14 лет). Никаких многолюдных новогодних мероприятий не будет, но и общенациональный локдаун в стране не будут вводить, заявил канцлер Олаф Шольц.

США стали лидером по суточному приросту случаев коронавируса – 181,2 тыс., а также смерти – 1811. Далее следуют Британия – 90,6 тыс., Франция – 72,8 тыс., Испания – 49,8 тыс. и Германия – 35 тыс. новых заражений.