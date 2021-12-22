Украина планирует сократить срок действия COVID-сертификатов вслед за ЕС

Украина намерена сократить срок действия COVID-сертификата о вакцинации. Решение могут принять вслед за Европейским Союзом.

Об этом "Укринформу" заявила заместитель главы Минздрава Украины Мария Карчевич. Она уточнила, что документ после соответствующего решения будет действовать не 365, а 270 дней.

Европейская комиссия должна решить вопрос со сроком действия сертификатов 10 января.

"Ожидаем официального решения ЕС и далее планируем введение такого же решения и у нас", – подчеркнула Карчевич.

По ее словам, вопрос на уровне Украины будет рассматривать Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации. Затем его должны одобрить на заседании штаба по вакциноуправляемых инфекций Минздрава, а затем урегулировать постановлением Кабмина.

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Заместитель министра добавила, что, если у гражданина Украины после второй дозы сертификат будет действовать дольше 270 дней, то при поездке в ЕС следует учитывать срок действия такого документа в той или иной стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дії стали доступны еще три вида COVID-сертификатов. Это документ о результатах ПЦР-теста, о выздоровлении и детский.