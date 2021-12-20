В Дії стали доступны еще три вида COVID-сертификатов: как получить

Юрий Сергиенко
Covid
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В Дії стали доступны еще три вида COVID-сертификатов: как получить

В Дії появилась возможность сгенерировать еще три вида COVID-сертификатов. Это документ о результатах ПЦР-теста, о выздоровлении и детский.

Об этом сообщается на Правительственном портале. В Кабмине также напомнили, что для получения документа теперь не нужна электронная подпись – достаточно лишь согласия пользователя.

Как сгенерировать сертификат:

  • авторизоваться на портале Дія;

  • выбрать раздел "Услуги" – "Здоровье" и неоходимый тип сертификата;

  • согласиться на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в Дію.

Уточнение:

  • детям, получившим хотя бы одну дозу, родители смогут сгенерировать документ в разделе "Здоровье" – "COVID-сертификат о вакцинации". Получить его самостоятельно можно с 14 лет, авторизовавшись через BankID, если у подростков есть банковская карточка. Если у ребенка еще нет паспорта, сделать это могут родители.

Видео дня

  • COVID-сертификат о результатах ПЦР-теста будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа;

  • Документ о выздоровлении можно получить не ранее 15-го дня после того, как врач подтвердил диагноз и внес данные в систему здравоохранения (он действует 105 дней от даты установления диагноза).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как можно распечатать COVID-сертификат о вакцинации из Дії.

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