В Дії стали доступны еще три вида COVID-сертификатов: как получить
В Дії появилась возможность сгенерировать еще три вида COVID-сертификатов. Это документ о результатах ПЦР-теста, о выздоровлении и детский.
Об этом сообщается на Правительственном портале. В Кабмине также напомнили, что для получения документа теперь не нужна электронная подпись – достаточно лишь согласия пользователя.
Как сгенерировать сертификат:
авторизоваться на портале Дія;
выбрать раздел "Услуги" – "Здоровье" и неоходимый тип сертификата;
согласиться на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в Дію.
Уточнение:
детям, получившим хотя бы одну дозу, родители смогут сгенерировать документ в разделе "Здоровье" – "COVID-сертификат о вакцинации". Получить его самостоятельно можно с 14 лет, авторизовавшись через BankID, если у подростков есть банковская карточка. Если у ребенка еще нет паспорта, сделать это могут родители.
COVID-сертификат о результатах ПЦР-теста будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа;
Документ о выздоровлении можно получить не ранее 15-го дня после того, как врач подтвердил диагноз и внес данные в систему здравоохранения (он действует 105 дней от даты установления диагноза).
Ранее OBOZREVATEL писал о том, как можно распечатать COVID-сертификат о вакцинации из Дії.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.