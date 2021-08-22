Вспышка COVID-19 после финала Евро-2020 и тестирование на антитела. Хроника коронавируса на 22 августа

По состоянию на воскресенье, 22 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 212,1 млн человек. За минувший день выявили 563 566 новых инфицированных, умерли еще 8 681. Всего от болезни скончались более 4,4 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 189,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (90,7 тыс.), Великобритании (32 тыс.) и Индии (31 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 274 561 случай заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 457 заболевших умерли, а 2 200 999 пациентов вылечились.

В приложении Дія уже можно получить COVID-сертификаты вакцинации . Как это сделать и можно ли подделать документ, читайте по ссылке.

На Львовщине от коронавируса штамма Дельта умер 38-летний мужчина. Известно, что он не был вакцинирован, хотя нуждался в прививке как человек из группы риска.

В Украине официально подтверждено 2 274 561 случай коронавирусной инфекции. Из них 1 003 – обнаружены за прошедшие сутки . Среди заболевших 45 детей и 17 медработников.

В Австралии карантинные ограничения не отменят, пока не вакцинируют хотя бы 70% взрослого населения, заявил премьер Скотт Моррисон.

Финал Евро-2020 в Лондоне между сборными Италии и Англии, который прошел 11 июля, стал причиной вспышки коронавируса . Как показало исследование, на стадионе "Уэмбли" тогда находились более 67 тыс. зрителей, из которых 2 295 оказались больны COVID-19 и представляли опасность для остальных, заболеть могли больше 3 тыс. человек.

В Великобритании заболевших COVID-19 массово бесплатно протестируют на антитела. Первый тест нужно сделать сразу после получения положительного ПЦР, а второй – через 28 дней. Это необходимо, чтобы собрать данные о том, как вырабатываются антитела после заражения разными вариантами коронавируса.