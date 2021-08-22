В Украине за сутки более тысячи случаев COVID-19, госпитализирован 701 человек – Минздрав

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине за сутки более тысячи случаев COVID-19, госпитализирован 701 человек – Минздрав

По состоянию на утро воскресенья, 22 августа, в Украине официально подтверждено 2 274 561 случай коронавирусной инфекции. Из них 1 003 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 45 детей и 17 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 457 человек (+25 за сутки), выздоровели 2 200 999 (+236 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Был госпитализирован 701 пациент.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 15 850 человек;

  • методом ИФА – 2 233 человека;

  • экспресс-тестами – 20 019 человек.

За субботу, 21 августа, в Украине сделали 66 173 прививки от коронавируса. Первую дозу получили 24 348 украинцев, а завершили иммунизацию 41 825.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.

Количество новых случаев в регионах в сутки:

  • Киев – 153 случая;

  • Винницкая область – 21 случай;

  • Волынская область – 8 случаев;

  • Днепропетровская область – 131 случай;

  • Донецкая область – 50 случаев;

  • Житомирская область – 52 случая;

  • Закарпатская область – 6 случаев;

  • Запорожская область – 36 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 27 случаев;

  • Киевская область – 29 случаев;

  • Кировоградская область – 5 случаев;

  • Луганская область – 16 случаев;

  • Львовская область – 36 случаев;

  • Николаевская область – 15 случаев;

  • Одесская область – 76 случаев;

  • Полтавская область – 20 случаев;

  • Ривненская область – 16 случаев;

  • Сумская область – 20 случаев;

  • Тернопольская область – 40 случаев;

  • Харьковская область – 77 случаев;

  • Херсонская область – 45 случаев;

  • Хмельницкая область – 26 случаев;

  • Черкасская область – 17 случаев;

  • Черновицкая область – 51 случай;

  • Черниговская область – 30 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус и вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области умер 38-летний пациент с коронавирусом Дельта. Мужчина не был вакцинирован.

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