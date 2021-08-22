В Украине за сутки более тысячи случаев COVID-19, госпитализирован 701 человек – Минздрав
По состоянию на утро воскресенья, 22 августа, в Украине официально подтверждено 2 274 561 случай коронавирусной инфекции. Из них 1 003 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 45 детей и 17 медработников.
От COVID-19 в стране умерли уже 53 457 человек (+25 за сутки), выздоровели 2 200 999 (+236 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Был госпитализирован 701 пациент.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 15 850 человек;
методом ИФА – 2 233 человека;
экспресс-тестами – 20 019 человек.
За субботу, 21 августа, в Украине сделали 66 173 прививки от коронавируса. Первую дозу получили 24 348 украинцев, а завершили иммунизацию 41 825.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.
Количество новых случаев в регионах в сутки:
Киев – 153 случая;
Винницкая область – 21 случай;
Волынская область – 8 случаев;
Днепропетровская область – 131 случай;
Донецкая область – 50 случаев;
Житомирская область – 52 случая;
Закарпатская область – 6 случаев;
Запорожская область – 36 случаев;
Ивано-Франковская область – 27 случаев;
Киевская область – 29 случаев;
Кировоградская область – 5 случаев;
Луганская область – 16 случаев;
Львовская область – 36 случаев;
Николаевская область – 15 случаев;
Одесская область – 76 случаев;
Полтавская область – 20 случаев;
Ривненская область – 16 случаев;
Сумская область – 20 случаев;
Тернопольская область – 40 случаев;
Харьковская область – 77 случаев;
Херсонская область – 45 случаев;
Хмельницкая область – 26 случаев;
Черкасская область – 17 случаев;
Черновицкая область – 51 случай;
Черниговская область – 30 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области умер 38-летний пациент с коронавирусом Дельта. Мужчина не был вакцинирован.
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