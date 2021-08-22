В Украине за сутки сделали больше 66 тысяч прививок от коронавируса

За минувшие сутки, 21 августа, в Украине сделали 66 173 прививки от коронавируса. Первую дозу в субботу получили 24 348 человек, а завершили иммунизацию после второго укола 41 825 граждан.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Прививки делали 486 мобильных бригад, 1 597 пунктов и 368 центров вакцинации.

Количество людей, иммунизированных второй дозой за сутки:

Киев – 7014

Винницкая область – 404

Волынская область – 709

Днепропетровская область – 3231

Донецкая область – 612

Житомирская область – 966

Закарпатская область – 599

Запорожская область – 825

Видео дня

Ивано-Франковская область – 761

Киевская область – 2687

Кировоградская область – 728

Луганская область – 523

Львовская область – 3175

Николаевская область – 791

Одесская область – 5426

Полтавская область – 1855

Ривненская область – 503

Сумская область – 707

Тернопольская область – 1491

Харьковская область – 2333

Херсонская область – 1121

Хмельницкая область – 667

Черкасская область – 2331

Черновицкая область – 1203

Черниговская область – 1163

С начала кампании иммунизации в Украине полностью вакцинированы уже 3 108 251 человек. Первую дозу препарата на сегодня получили 5 057 068 украинцев. Всего было сделано 8 165 319 прививок.

Больше всего уколов в Украине сделали препаратом Comirnaty (Pfizer и BioNTech) – 1 669 384 и CoronaVac – 1 393 148.

Напомним, что в Украине официально подтверждено 2 274 561 случай коронавирусной инфекции. Из них 1 003 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 45 детей и 17 медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине одну дозу вакцины получили 12% населения. Таким образом, наша страна оказалась почти в самом конце списка по уровню иммунизации граждан среди европейских государств.