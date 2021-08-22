В Украине за сутки сделали больше 66 тысяч прививок от коронавируса

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине за сутки сделали больше 66 тысяч прививок от коронавируса

За минувшие сутки, 21 августа, в Украине сделали 66 173 прививки от коронавируса. Первую дозу в субботу получили 24 348 человек, а завершили иммунизацию после второго укола 41 825 граждан.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Прививки делали 486 мобильных бригад, 1 597 пунктов и 368 центров вакцинации.

Количество людей, иммунизированных второй дозой за сутки:

  • Киев – 7014

  • Винницкая область – 404

  • Волынская область – 709

  • Днепропетровская область – 3231

  • Донецкая область – 612

  • Житомирская область – 966

  • Закарпатская область – 599

  • Запорожская область – 825

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  • Ивано-Франковская область – 761

  • Киевская область – 2687

  • Кировоградская область – 728

  • Луганская область – 523

  • Львовская область – 3175

  • Николаевская область – 791

  • Одесская область – 5426

  • Полтавская область – 1855

  • Ривненская область – 503

  • Сумская область – 707

  • Тернопольская область – 1491

  • Харьковская область – 2333

  • Херсонская область – 1121

  • Хмельницкая область – 667

  • Черкасская область – 2331

  • Черновицкая область – 1203

  • Черниговская область – 1163

С начала кампании иммунизации в Украине полностью вакцинированы уже 3 108 251 человек. Первую дозу препарата на сегодня получили 5 057 068 украинцев. Всего было сделано 8 165 319 прививок.

Больше всего уколов в Украине сделали препаратом Comirnaty (Pfizer и BioNTech) – 1 669 384 и CoronaVac – 1 393 148.

Данные насчет вакцинации в Украине.

Напомним, что в Украине официально подтверждено 2 274 561 случай коронавирусной инфекции. Из них 1 003 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 45 детей и 17 медработников.

Вакцинация от коронавируса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине одну дозу вакцины получили 12% населения. Таким образом, наша страна оказалась почти в самом конце списка по уровню иммунизации граждан среди европейских государств.

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