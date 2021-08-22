В Украине за сутки сделали больше 66 тысяч прививок от коронавируса
За минувшие сутки, 21 августа, в Украине сделали 66 173 прививки от коронавируса. Первую дозу в субботу получили 24 348 человек, а завершили иммунизацию после второго укола 41 825 граждан.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Прививки делали 486 мобильных бригад, 1 597 пунктов и 368 центров вакцинации.
Количество людей, иммунизированных второй дозой за сутки:
Киев – 7014
Винницкая область – 404
Волынская область – 709
Днепропетровская область – 3231
Донецкая область – 612
Житомирская область – 966
Закарпатская область – 599
Запорожская область – 825
Ивано-Франковская область – 761
Киевская область – 2687
Кировоградская область – 728
Луганская область – 523
Львовская область – 3175
Николаевская область – 791
Одесская область – 5426
Полтавская область – 1855
Ривненская область – 503
Сумская область – 707
Тернопольская область – 1491
Харьковская область – 2333
Херсонская область – 1121
Хмельницкая область – 667
Черкасская область – 2331
Черновицкая область – 1203
Черниговская область – 1163
С начала кампании иммунизации в Украине полностью вакцинированы уже 3 108 251 человек. Первую дозу препарата на сегодня получили 5 057 068 украинцев. Всего было сделано 8 165 319 прививок.
Больше всего уколов в Украине сделали препаратом Comirnaty (Pfizer и BioNTech) – 1 669 384 и CoronaVac – 1 393 148.
Напомним, что в Украине официально подтверждено 2 274 561 случай коронавирусной инфекции. Из них 1 003 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 45 детей и 17 медработников.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине одну дозу вакцины получили 12% населения. Таким образом, наша страна оказалась почти в самом конце списка по уровню иммунизации граждан среди европейских государств.
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