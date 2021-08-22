Австрия передала Украине партию вакцины от коронавируса

Правительство Австрии передаст Украине 500 тысяч доз препарата против коронавируса COVID-19 AstraZeneca. Первые 250 тысяч ампул будут доставлены уже в понедельник, 23 августа.

Об этом сообщило издание Nachrichten со ссылкой на заявления австрийского министра иностранных дел Александра Шалленберга. Мотивом для такого решения послужил низкий процент вакцинации украинского населения: в то время, как в самой Австрии полную иммунизацию против коронавируса получили почти 60% жителей страны, в Украине таковых остается не более 12%.

Вторую партию AstraZeneca из Австрии направят в Киев в течение осени.

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Украина не единственная страна, куда австрийцы направляют избыточные дозы вакцины в качестве помощи: за последние недели они снабдили крупными партиями препарата Ливан, Тунис, Боснию, Герцеговину и Грузию

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня в Украине существует риск нехватки кислорода для ИВЛ в случае массового заражения коронавирусом в штамме Дельта, известного более серьезными последствиями, нежели его предшественники.