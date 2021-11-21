Украина на втором месте по числу смертей от COVID-19, а в ВОЗ обеспокоены ситуацией в Европе. Хроника коронавируса на 21 ноября

В мире с начала пандемии по состоянию на воскресенье, 21 ноября, коронавирусом заболело уже более 257,4 млн человек. за минувшие сутки прибавилось 487 755 инфицированных, а умерли 5989 пациентов.

Общее количество смертей от COVID-19 превысило уже 5,1 млн, а победить болезнь смогли более чем 232,3 млн человек. Больше всего новых случаев заражения за день было выявлено в Германии (+48 245), Великобритании (+40 941) и России (+37 120).

РФ также стала лидером по смертности от коронавируса за сутки (+1254), а наша страна в этом списке на втором месте (+664).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 332 943 случая заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 81 272 пациента умерли, а 2 762 950 человек выздоровели.

Кандидат медицинских наук Татьяна Бондаренко заявила, что отказ от второй прививки от коронавируса может иметь непредсказуемые последствия. Если не получить второй укол, эффект от первой дозы исчезает, а риски для здоровья растут.

В Дії добавили возможность получить сертификат о выздоровлении от коронавируса. Как это сделать, читайте по ссылке.

Главное за 21 ноября:

В Украине выявлено 10 635 новых случаев заражения коронавирусом , среди инфицированных 894 – это дети, а 99 – медработники. В больницы попали 4048 человек.

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сказал, что в мире в течение этой зимы от коронавируса могут умереть 500 тыс. человек. Чтобы этого не допустить, нужно добиться всеобщего соблюдения масочного режима и ускорить темпы вакцинации. Кроме того, в ВОЗ обеспокоены ростом заболеваемости в Европе.

Коронавирус не исчезнет полностью со временем, а перейдет из пандемического в эндемическое заболевание. Он станет таким же сезонным явлением, как простуда или грипп . Что тогда будет с карантином, читайте по ссылке.

В зоопарке нидерландского Роттердама Diergaarde Blijdorp у животных обнаружили коронавирус. Заболели уже пять львов и семь горилл.