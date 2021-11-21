Украина на втором месте по числу смертей от COVID-19, а в ВОЗ обеспокоены ситуацией в Европе. Хроника коронавируса на 21 ноября

София Закревская
Covid
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Украина на втором месте по числу смертей от COVID-19, а в ВОЗ обеспокоены ситуацией в Европе. Хроника коронавируса на 21 ноября

В мире с начала пандемии по состоянию на воскресенье, 21 ноября, коронавирусом заболело уже более 257,4 млн человек. за минувшие сутки прибавилось 487 755 инфицированных, а умерли 5989 пациентов.

Общее количество смертей от COVID-19 превысило уже 5,1 млн, а победить болезнь смогли более чем 232,3 млн человек. Больше всего новых случаев заражения за день было выявлено в Германии (+48 245), Великобритании (+40 941) и России (+37 120).

РФ также стала лидером по смертности от коронавируса за сутки (+1254), а наша страна в этом списке на втором месте (+664).

Смертность от коронавируса за сутки.
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Пандемия короновируса.
Топ-15 стран по количеству новых случаев за сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 3 332 943 случая заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 81 272 пациента умерли, а 2 762 950 человек выздоровели.

  • Кандидат медицинских наук Татьяна Бондаренко заявила, что отказ от второй прививки от коронавируса может иметь непредсказуемые последствия. Если не получить второй укол, эффект от первой дозы исчезает, а риски для здоровья растут.

  • В Дії добавили возможность получить сертификат о выздоровлении от коронавируса. Как это сделать, читайте по ссылке.

Главное за 21 ноября:

  • В Украине выявлено 10 635 новых случаев заражения коронавирусом, среди инфицированных 894 – это дети, а 99 – медработники. В больницы попали 4048 человек.

  • Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сказал, что в мире в течение этой зимы от коронавируса могут умереть 500 тыс. человек. Чтобы этого не допустить, нужно добиться всеобщего соблюдения масочного режима и ускорить темпы вакцинации. Кроме того, в ВОЗ обеспокоены ростом заболеваемости в Европе.

  • Коронавирус не исчезнет полностью со временем, а перейдет из пандемического в эндемическое заболевание. Он станет таким же сезонным явлением, как простуда или грипп. Что тогда будет с карантином, читайте по ссылке.

  • В зоопарке нидерландского Роттердама Diergaarde Blijdorp у животных обнаружили коронавирус. Заболели уже пять львов и семь горилл.

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