Что делать, если пропустили вторую прививку от коронавируса: в Минздраве дали объяснение

В Украине участились случаи, когда люди делают первую прививку от коронавируса и не возвращаются за второй дозой. Такие граждане хотят использовать "желтый" COVID-сертификат и не спешат завершать иммунизацию.

Однако в Минздраве им все равно советуют сделать вторую прививку, даже если 21 день после первого укола уже прошел. Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Начать курс вакцинации заново при этом нет необходимости, пояснил глава Минздрава.

"Нет такого, что упустили момент. Сделайте вторую прививку на 28 или 35 день. Не повторный курс, а вторую прививку. Поэтому мой совет, если такое произошло, прийти и как можно скорее сделать вторую прививку", – подчеркнул Ляшко.

Он призвал украинцев получать две дозы вакцины, ведь только полный курс может гарантировать защиту от тяжелого течения заболевания.

Как писал OBOZREVATEL ранее, кандидат медицинских наук Татьяна Бондаренко сказала, что отказ от второй прививки против коронавируса может иметь непредсказуемые последствия. Если не получить второй укол, возрастает риск тяжелого течения заболевания и летального исхода.