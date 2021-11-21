В Украине за сутки более 10,6 тыс. новых случаев коронавируса, умерли 377 человек
За минувшие сутки в Украине выявлено 10 635 новых случаев заражения коронавирусом, среди инфицированных 894 – это дети, а 99 – медработники. Всего на утро воскресенья, 21 ноября, в стране COVID-19 заболели уже 3 332 943 человека.
За прошедший день с коронавирусом и подозрениями на него в больницы попали 4048 человек. Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Умерли от COVID-19 в стране уже 81 272 человека (+377 за сутки), а выздоровели 2 762 950 пациентов (+14 450 за минувший день).
За прошедшие сутки в Украине сделали 152 321 прививку от коронавируса, первую дозу получили 49 760 граждан, а завершили иммунизацию 102 561. Всего с начала кампании иммунизации населения в стране сделали уже 22 569 609 уколов, полностью вакцинированы 9 763 865 граждан, а первую дозу получили 12 805 744 украинца.
Больше всего новых случаев заражения за субботу, 20 ноября, подтверждено в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 559 случаев;
Винницкая область – 499 случаев;
Волынская область – 302 случая;
Днепропетровская область – 1242 случая;
Донецкая область – 416 случаев;
Житомирская область – 452 случая;
Закарпатская область – 289 случаев;
Запорожская область – 653 случая;
Ивано-Франковская область – 543 случая;
Киевская область – 519 случаев;
Кировоградская область – 196 случаев;
Луганская область – 42 случая;
Львовская область – 288 случаев;
Николаевская область – 693 случая;
Одесская область – 655 случаев;
Полтавская область – 361 случай;
Ривненская область – 279 случаев;
Сумская область – 451 случай;
Тернопольская область – 297 случаев;
Харьковская область – 284 случая;
Херсонская область – 191 случай;
Хмельницкая область – 598 случаев;
Черкасская область – 260 случаев;
Черновицкая область – 158 случаев;
Черниговская область – 408 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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