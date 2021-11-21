В Украине за сутки более 10,6 тыс. новых случаев коронавируса, умерли 377 человек

София Закревская
Covid
2 минуты
1,3 т.
В Украине за сутки более 10,6 тыс. новых случаев коронавируса, умерли 377 человек

За минувшие сутки в Украине выявлено 10 635 новых случаев заражения коронавирусом, среди инфицированных 894 – это дети, а 99 – медработники. Всего на утро воскресенья, 21 ноября, в стране COVID-19 заболели уже 3 332 943 человека.

За прошедший день с коронавирусом и подозрениями на него в больницы попали 4048 человек. Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Умерли от COVID-19 в стране уже 81 272 человека (+377 за сутки), а выздоровели 2 762 950 пациентов (+14 450 за минувший день).

За прошедшие сутки в Украине сделали 152 321 прививку от коронавируса, первую дозу получили 49 760 граждан, а завершили иммунизацию 102 561. Всего с начала кампании иммунизации населения в стране сделали уже 22 569 609 уколов, полностью вакцинированы 9 763 865 граждан, а первую дозу получили 12 805 744 украинца.

Видео дня

Больше всего новых случаев заражения за субботу, 20 ноября, подтверждено в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 559 случаев;

  • Винницкая область – 499 случаев;

  • Волынская область – 302 случая;

  • Днепропетровская область – 1242 случая;

  • Донецкая область – 416 случаев;

  • Житомирская область – 452 случая;

  • Закарпатская область – 289 случаев;

  • Запорожская область – 653 случая;

  • Ивано-Франковская область – 543 случая;

  • Киевская область – 519 случаев;

  • Кировоградская область – 196 случаев;

  • Луганская область – 42 случая;

  • Львовская область – 288 случаев;

  • Николаевская область – 693 случая;

  • Одесская область – 655 случаев;

  • Полтавская область – 361 случай;

  • Ривненская область – 279 случаев;

  • Сумская область – 451 случай;

  • Тернопольская область – 297 случаев;

  • Харьковская область – 284 случая;

  • Херсонская область – 191 случай;

  • Хмельницкая область – 598 случаев;

  • Черкасская область – 260 случаев;

  • Черновицкая область – 158 случаев;

  • Черниговская область – 408 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Данные по коронавирусу в Украине на 21 ноября.
Коронавирус и вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дії появилась возможность получить сертификат о выздоровлении от коронавируса. Как это сделать, читайте по ссылке.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохраненияCOVID-19