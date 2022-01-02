Франция бьет рекорды по заболеваемости, а Кипр вводит новые ограничения для туристов. Хроника коронавируса на 2 января

София Закревская
Covid
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Франция бьет рекорды по заболеваемости, а Кипр вводит новые ограничения для туристов. Хроника коронавируса на 2 января

По состоянию на воскресенье, 2 января, в мире выявлено уже 289,7 млн случаев коронавируса. 5,4 млн из них оказались летальными, а еще 254,1 млн человек смогли победить болезнь.

За сутки прибавилось 1 188 467 зараженных, больше всего во Франции (+219 126), Великобритании (+162 572) и США (+161 398). Умерли за день от COVID-19 4129 человек, лидерами по количеству летальных случаев за сутки стали такие страны: Россия (847), Польша (505) и Индия (284), Украина на шестом месте (190).

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Пандемия коронавируса.
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Топ-15 стран по количеству новых случаев за сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 3 672 675 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 96 089 пациентов умерли, а 3 474 931 человек выздоровели.

  • Согласно исследованию, примерно четыре из десяти случаев коронавируса протекают незаметно для больного. Это показывает, насколько важна широкая доступность тестирования на COVID-19.

  • В ВОЗ считают, что 2022 год может стать финальным для преодоления пандемии COVID-19. Для этого странам нужно лишь уравновесить количество вакцин без накопления их в одних государствах и недостатка препаратов в других.

Главное за 2 января:

  • Кипр с 4 января вводит новые ограничения для иностранных туристов. Теперь путешественникам придется сдавать три теста на коронавирус вместо двух.

  • На бельгийской научно-исследовательской станции Princess Elisabeth в Антарктиде зафиксировали вспышку COVID-19. Заболели по меньшей мере 16 из 25 работников станции, первый зараженный был выявлен 14 декабря.

  • Франция оказалась на первом месте в мире по количеству новых случаев коронавируса за сутки. За минувший день там заболели 219 126 человек, а днем ранее – рекордные 232 200.

  • В Китае последняя неделя 2021 года стала худшей по COVID-показателям с момента подавления первой вспышки почти два года назад. За этот семидневный период было выявлено больше всего новых местных случаев заражения, несмотря на жесткие карантинные меры в стране.

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