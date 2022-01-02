В Украине за сутки не госпитализировали с COVID-19 ни одного человека: что происходит со статистикой
В Украине за минувшие сутки, 1 января, выявили 1863 новых случая коронавирусной инфекции, среди заболевших 108 – это дети, а 12 – медработники. Умерли от COVID-19 за день 98 пациентов.
Отметим, что за сутки на коронавирус в стране протестировали 20 588 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
За день с COVID-19 или с подозрениями на него в больницы не попал ни один пациент. Вероятно, отсутствие госпитализаций и такое небольшое количество инфицированных могут быть связаны с новогодними праздниками. Реальные же цифры заболеваемости могут быть другими.
Всего же с начала пандемии в Украине выявлено 3 674 538 случаев заражения, умерли 96 187 человек, а выздороветь смогли 3 477 188 инфицированных (+2259 выздоровевших за минувший день).
Вакцинация от коронавируса
За минувший день в Украине не сделали ни одной прививки, так как 1 и 2 января центры и пункты иммунизации населения не работают.
Всего же с начала вакцинальной кампании в стране сделали уже 28 457 565 уколов. Полностью вакцинированы 13 734 741 человек, первую дозу получили 14 713 309 украинцев, дополнительную – 4063, а бустерную – 5452.
Что происходит в Европе
В европейских странах количество случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 100 млн, 17 из 52 государств и регионов побили рекорды заболеваемости.
Отметим, что в Европе продолжает распространяться штамм Омикрон, местами он уже вытеснил Дельту и стал доминирующим вариантов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 277;
Винницкая область – 76;
Волынская область – 36;
Днепропетровская область – 66;
Донецкая область – 16;
Житомирская область – 127;
Закарпатская область – 76;
Запорожская область – 48;
Ивано-Франковская область – 103;
Киевская область – 85;
Кировоградская область – 45;
Луганская область – 6;
Львовская область – 115;
Николаевская область – 48;
Одесская область – 75;
Полтавская область – 100;
Ривненская область – 54;
Сумская область – 74;
Тернопольская область – 110;
Харьковская область – 90;
Херсонская область – 1;
Хмельницкая область – 72;
Черкасская область – 40;
Черновицкая область – 42;
Черниговская область – 81
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, согласно исследованию, примерно четыре из десяти случаев коронавируса протекают незаметно для больного. Это показывает, насколько важна широкая доступность тестирования на COVID-19.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.