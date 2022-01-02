В Украине за сутки не госпитализировали с COVID-19 ни одного человека: что происходит со статистикой

София Закревская
Covid
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В Украине за сутки не госпитализировали с COVID-19 ни одного человека: что происходит со статистикой

В Украине за минувшие сутки, 1 января, выявили 1863 новых случая коронавирусной инфекции, среди заболевших 108 – это дети, а 12 – медработники. Умерли от COVID-19 за день 98 пациентов.

Отметим, что за сутки на коронавирус в стране протестировали 20 588 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

За день с COVID-19 или с подозрениями на него в больницы не попал ни один пациент. Вероятно, отсутствие госпитализаций и такое небольшое количество инфицированных могут быть связаны с новогодними праздниками. Реальные же цифры заболеваемости могут быть другими.

Видео дня

Всего же с начала пандемии в Украине выявлено 3 674 538 случаев заражения, умерли 96 187 человек, а выздороветь смогли 3 477 188 инфицированных (+2259 выздоровевших за минувший день).

Коронавирус в Украине.

Вакцинация от коронавируса

За минувший день в Украине не сделали ни одной прививки, так как 1 и 2 января центры и пункты иммунизации населения не работают.

Всего же с начала вакцинальной кампании в стране сделали уже 28 457 565 уколов. Полностью вакцинированы 13 734 741 человек, первую дозу получили 14 713 309 украинцев, дополнительную – 4063, а бустерную – 5452.

Что происходит в Европе

В европейских странах количество случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 100 млн, 17 из 52 государств и регионов побили рекорды заболеваемости.

Отметим, что в Европе продолжает распространяться штамм Омикрон, местами он уже вытеснил Дельту и стал доминирующим вариантов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 277;

  • Винницкая область – 76;

  • Волынская область – 36;

  • Днепропетровская область – 66;

  • Донецкая область – 16;

  • Житомирская область – 127;

  • Закарпатская область – 76;

  • Запорожская область – 48;

  • Ивано-Франковская область – 103;

  • Киевская область – 85;

  • Кировоградская область – 45;

  • Луганская область – 6;

  • Львовская область – 115;

  • Николаевская область – 48;

  • Одесская область – 75;

  • Полтавская область – 100;

  • Ривненская область – 54;

  • Сумская область – 74;

  • Тернопольская область – 110;

  • Харьковская область – 90;

  • Херсонская область – 1;

  • Хмельницкая область – 72;

  • Черкасская область – 40;

  • Черновицкая область – 42;

  • Черниговская область – 81

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Ситуация с коронавирусом в Украине на 2 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно исследованию, примерно четыре из десяти случаев коронавируса протекают незаметно для больного. Это показывает, насколько важна широкая доступность тестирования на COVID-19.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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