В Европе число заражений COVID-19 превысило отметку в 100 млн: какие страны в лидерах

К вечеру субботы, 1 января, на территории Европы с начала пандемии было выявлено более 100 миллионов случаев коронавируса. Это больше трети от всех подтвержденных в мире случаев инфицирования.

По данным агентства AFP, в 52 странах и регионах было зарегистрировано 100 074 753 пациента с COVID-19. За последние семь дней в Европе прибавилось 4,9 млн случаев заражения – этот показатель на 59% больше, чем за неделю до этого.

Отмечается, что за неделю в 17 из 52 европейских стран и регионов были побиты рекорды по суточному приросту заболевших коронавирусом. В некоторых государствах это произошло неоднократно.

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К примеру, во Франции за неделю выявлено более миллиона новых заражений – 10% от всех случаев COVID-19 в стране с начала пандемии.

Европейские страны в лидерах среди всех государств мира по количеству заболевших граждан за неделю на 100 000 жителей. На первом месте оказалась Дания (2045 инфицированных), дальше в списке Кипр (1969) и Ирландия (1964).

При этом количество смертей от коронавируса в Европе снизилось по сравнению с предыдущей неделей (в среднем 3413 смертей в день – этот показатель уменьшился на 7%).

Уровень вакцинации населения против коронавируса в Европе несколько выше среднего по миру. Так, 65% европейцев получили хотя бы одну прививку, а 61% – полностью вакцинированы. В мире же эти показатели составляют 58% и 49% соответственно.

Отметим, что по данным Worldometers в Европе пока более 88 миллионов случаев коронавируса. Больше всего зараженных с начала пандемии, по информации на платформе, в Великобритании (13 100 458), России (10 519 733) и Франции (10 191 926). Украина на восьмом месте с 3 672 675 случаями.

Умерли при этом на территории Европы 1,5 млн пациентов, лидерами стали Россия (309 707), Великобритания (148 778) и Италия (137 513).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Европе продолжает набирать обороты штамм коронавируса Омикрон. Несмотря на то, что на зимние праздники во многих странах ввели дополнительные ограничения, заболеваемость все равно растет.