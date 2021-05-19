Хроника коронавируса на 19 мая: с начала пандемии заболели почти 165 млн человек

По состоянию на среду, 19 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 164,8 млн человек. За минувший день выявили 611 227 новых инфицированных, умерли еще 13 943. Всего от болезни скончались более 3,4 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 145 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 267 тыс., Бразилии – 74 тыс. и Аргентине – 35 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

С начала пандемии заболели 2 160 095 украинцев, из них 48 469 умерли от недуга, но 1 882 344 вылечились. При этом 229 282 еще борются с COVID-19.

В Украине одна область находится в "оранжевой" зоне карантина – Донецкая, а остальные – в "желтой".

В Украину доставили новую партию вакцины против коронавируса Pfizer. В частности, прилетело более 120 тысяч доз препарата.

Польша будет вакцинировать украинских заробитчан от COVID-19 прямо на границе.

Исследователи из Австралии и США разработали экспериментальную противовирусную терапию прямого действия для лечения COVID-19. Заявляется, что она снижает вирусную нагрузку на 99,9%.