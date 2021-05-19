Хроника коронавируса на 19 мая: с начала пандемии заболели почти 165 млн человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Пандемия коронавируса

По состоянию на среду, 19 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 164,8 млн человек. За минувший день выявили 611 227 новых инфицированных, умерли еще 13 943. Всего от болезни скончались более 3,4 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 145 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 267 тыс., Бразилии – 74 тыс. и Аргентине – 35 тыс.

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Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по заболеваемости.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 19 мая:

  • Ученые Института здравоохранения Карлоса III (Испания) считают, что людям в возрасте до 60 лет, получившим первую прививку вакциной AstraZeneca, для второй дозы можно использовать препарат Pfizer-BioNTech.

  • В Саудовской Аравии с 1 августа будет запрещено посещать госучреждения без вакцинации против коронавируса.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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