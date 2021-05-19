Ученые создали растительную вакцину от COVID-19

Канадские ученые создали первую вакцину от коронавируса, которая состоит из растительных элементов. Она прошла начальную фазу клинических испытаний.

Так, молекулярные биологи разработали препарат с помощью генно-модифицированых растений, сообщает Nature Medicine.

Вакцина представляет собой набор из вирусоподобных частиц, состоящих из фрагментов оболочки коронавируса. Ее эффективность проверили на 200 добровольцах в возрасте от 18 до 49 лет в Монреале и Квебеке.

Согласно результатам испытаний, вакцина не вызвала значительных побочных эффектов, кроме усталости у одного из участников исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, исследователи из Австралии и США разработали экспериментальную противовирусную терапию прямого действия для лечения COVID-19. Заявляется, что она снижает вирусную нагрузку на 99,9%.