Нидерланды вводят локдаун, а украинцы начали получать выплаты за вакцинацию. Хроника коронавируса на 19 декабря

По состоянию на воскресенье, 19 декабря, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились уже более 274,5 млн человек. 5,3 млн случаев инфицирования стали летальными, а победить COVID-19 смогли 246,3 млн человек.

За сутки было выявлено 562 107 новых случаев коронавируса, больше всего в Великобритании (+90 418), США (+85 924) и Франции (+58 536). Умерли от него за день 5417 пациентов.

По уровню суточной смертности в мире лидируют Россия, Польша и США. Украина в этом списке на четвертом месте, а среди стран Европы – на третьем.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 604 549 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 92 929 пациентов умерли, а 3 324 999 человек выздоровели.

Штамм Омикрон обнаружен уже в 89 странах мира. В районах, где он циркулирует, количество случаев инфицирования им удваивается каждые 1,5-3 дня.

Ученые обнаружили необычный симптом штамма Омикрон – потеря аппетита. Он нетипичен для всех других вариантов COVID-19.

Главное за 19 декабря:

Уже сегодня, 19 декабря, все вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить 1 тыс. грн , обещанную президентом Украины Владимиром Зеленским. Тестовые выплаты начались раньше. Как получить свою тысячу, читайте в нашем материале по ссылке.

Создатели COVID-вакцины Pfizer и BioNTech заявили, что будут тестировать третью бустерную дозу своего препарата на детях возрастом от шести месяцев до пяти лет.

В Нидерландах ввели новый локдаун на Рождество и Новый год с 19 декабря по 14 января. Школы откроются не раньше 9 января, не будут работать все магазины, кроме продающих товары первой необходимости, рестораны, бары, кино, музеи, театры, парикмахерские, спортивные и развлекательные учреждения