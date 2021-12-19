Нидерланды вводят локдаун, а украинцы начали получать выплаты за вакцинацию. Хроника коронавируса на 19 декабря

София Закревская
Covid
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Нидерланды вводят локдаун, а украинцы начали получать выплаты за вакцинацию. Хроника коронавируса на 19 декабря

По состоянию на воскресенье, 19 декабря, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились уже более 274,5 млн человек. 5,3 млн случаев инфицирования стали летальными, а победить COVID-19 смогли 246,3 млн человек.

За сутки было выявлено 562 107 новых случаев коронавируса, больше всего в Великобритании (+90 418), США (+85 924) и Франции (+58 536). Умерли от него за день 5417 пациентов.

По уровню суточной смертности в мире лидируют Россия, Польша и США. Украина в этом списке на четвертом месте, а среди стран Европы – на третьем.

Смертность от коронавируса за сутки в мире.
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Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по количеству новых случаев за сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 3 604 549 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 92 929 пациентов умерли, а 3 324 999 человек выздоровели.

  • Штамм Омикрон обнаружен уже в 89 странах мира. В районах, где он циркулирует, количество случаев инфицирования им удваивается каждые 1,5-3 дня.

  • Ученые обнаружили необычный симптом штамма Омикрон – потеря аппетита. Он нетипичен для всех других вариантов COVID-19.

Главное за 19 декабря:

  • Уже сегодня, 19 декабря, все вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить 1 тыс. грн, обещанную президентом Украины Владимиром Зеленским. Тестовые выплаты начались раньше. Как получить свою тысячу, читайте в нашем материале по ссылке.

  • Создатели COVID-вакцины Pfizer и BioNTech заявили, что будут тестировать третью бустерную дозу своего препарата на детях возрастом от шести месяцев до пяти лет.

  • В Нидерландах ввели новый локдаун на Рождество и Новый год с 19 декабря по 14 января. Школы откроются не раньше 9 января, не будут работать все магазины, кроме продающих товары первой необходимости, рестораны, бары, кино, музеи, театры, парикмахерские, спортивные и развлекательные учреждения

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