В Украине обвалились темпы вакцинации от COVID-19: эксперт озвучил цифры и рассказал, что должны делать власти

В Украине замедлились темпы вакцинации населения от коронавируса. Раньше за день могли иммунизировать более 200 тысяч украинцев, потом более 100 тысяч, а в субботу, 18 декабря, этот показатель составил всего 62 686 уколов.

Об этом на своей странице в Facebook написал аналитик Евгений Истребин, который отслеживает ситуацию с распространением COVID-19 в Украине. Он сообщил, что на данный момент в нашей стране на складах есть 10,9 млн доз COVID-вакцин.

Сколько вакцин от коронавируса есть в Украине:

AstraZeneca – 192 тыс. доз;

Pfizer – 6,9 млн доз;

Moderna – 2,5 млн доз;

CoronaVac – 1,4 млн доз.

Таким образом, препаратов в Украине хватает, а вот темпы вакцинации оставляют желать лучшего, считает Истребин. Особенно это опасно в условиях быстрого распространения штамма Омикрон, от которого во многих странах людей хотят защитить при помощи введения бустерных доз.

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"У нас про бустеры Ляшко даже слышать не хочет. Вообще никто раньше нового года не хочет этот вопрос серьезно обсуждать", – написал аналитик.

Он выразил мнение о том, что власти в Украине сейчас должны предпринять такие действия:

В ближайшее время запустить бустерную вакцинацию для медработников, людей категории 60+ и работников критической инфраструктуры.

Оперативно решить вопрос с выплатой 1000 гривен полностью вакцинированным пенсионерам с возможностью потратить ее на лекарства.

Истребин подчеркнул, что даже в странах с высокими уровнями обычной и бустерной вакцинации штамм Омикрон распространяется быстрыми темпами, из-за чего там ужесточают карантин, а местами даже вводят локдаун.

"Вчера, например, в Британии более 800 тыс. бустеров за день сделали, во Франции более 700 тыс. В Украине вчера дополнительные дозы получили аж 18 человек, всего 92 гражданина. Темпы просто сумасшедшие. Думайте, времени осталось совсем мало. 1-2 недели до того, как пойдет рост новых случаев", – предупредил Истребин.

Напомним: в Украине за минувшие сутки выявили 3602 новых случая COVID-19. При этом было сделано 62 686 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 19 806 человек, дополнительную (третью) – 18 граждан, а завершили иммунизацию за сутки 42 862 украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 19 декабря все вакцинированные двумя дозами украинцы могут получить 1 тысячу гривен. Тестовые выплаты пользователям некоторых банков начались раньше. Как получить свою тысячу, читайте в нашем материале по ссылке.