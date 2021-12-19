В Украине зафиксирован спад новых случаев COVID-19: статистика на 19 декабря

За минувшие сутки в Украине выявили 3602 новых случая коронавируса, среди инфицированных 390 – это дети, а 49 – медработники. Всего же с начала пандемии по состоянию на утро воскресенья, 19 декабря, а стране COVID-19 заболели уже 3 608 151 человек.

За день были госпитализированы с коронавирусом или подозрениями на него 2129 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

COVID-19 унес жизни 93 105 украинцев (+176 летальных случаев за сутки), а победить болезнь смогли 3 331 865 человек (+6866 за день).

В течение субботы, 18 декабря, в Украине сделали 62 686 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 19 806 человек, дополнительную (третью) – 18 граждан, а завершили иммунизацию за сутки 42 862 украинца.

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Всего с начала кампании вакцинации в стране сделали уже 27 337 322 укола, полностью вакцинированы 12 961 886 человек, первую дозу получили 14 375 344, а дополнительную – 92 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 374;

Винницкая область – 145;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 236;

Донецкая область – 124;

Житомирская область – 191;

Закарпатская область – 115;

Запорожская область – 165;

Ивано-Франковская область – 134;

Киевская область – 274;

Кировоградская область – 99;

Луганская область – 9;

Львовская область – 221;

Николаевская область – 105;

Одесская область – 163;

Полтавская область – 139;

Ривненская область – 119;

Сумская область – 114;

Тернопольская область – 160;

Харьковская область – 92;

Херсонская область – 26;

Хмельницкая область – 183;

Черкасская область – 93;

Черновицкая область – 91;

Черниговская область – 88

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 19 декабря все вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить 1 тысячу гривен, обещанную президентом Владимиром Зеленским. Тестовые выплаты начались раньше. Как получить свою тысячу, читайте в нашем материале по ссылке.