В Украине зафиксирован спад новых случаев COVID-19: статистика на 19 декабря
За минувшие сутки в Украине выявили 3602 новых случая коронавируса, среди инфицированных 390 – это дети, а 49 – медработники. Всего же с начала пандемии по состоянию на утро воскресенья, 19 декабря, а стране COVID-19 заболели уже 3 608 151 человек.
За день были госпитализированы с коронавирусом или подозрениями на него 2129 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
COVID-19 унес жизни 93 105 украинцев (+176 летальных случаев за сутки), а победить болезнь смогли 3 331 865 человек (+6866 за день).
В течение субботы, 18 декабря, в Украине сделали 62 686 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 19 806 человек, дополнительную (третью) – 18 граждан, а завершили иммунизацию за сутки 42 862 украинца.
Всего с начала кампании вакцинации в стране сделали уже 27 337 322 укола, полностью вакцинированы 12 961 886 человек, первую дозу получили 14 375 344, а дополнительную – 92 человека.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 374;
Винницкая область – 145;
Волынская область – 142;
Днепропетровская область – 236;
Донецкая область – 124;
Житомирская область – 191;
Закарпатская область – 115;
Запорожская область – 165;
Ивано-Франковская область – 134;
Киевская область – 274;
Кировоградская область – 99;
Луганская область – 9;
Львовская область – 221;
Николаевская область – 105;
Одесская область – 163;
Полтавская область – 139;
Ривненская область – 119;
Сумская область – 114;
Тернопольская область – 160;
Харьковская область – 92;
Херсонская область – 26;
Хмельницкая область – 183;
Черкасская область – 93;
Черновицкая область – 91;
Черниговская область – 88
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 19 декабря все вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить 1 тысячу гривен, обещанную президентом Владимиром Зеленским. Тестовые выплаты начались раньше. Как получить свою тысячу, читайте в нашем материале по ссылке.
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