Трамп оценил ущерб от пандемии COVID-19 и потребовал от Китая компенсации

45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Китай должен выплатить миру компенсации за появление коронавируса. По словам политика, в результате пандемии страны понесли ущерб в размере 60 триллионов долларов.

Об этом сообщает телеканал Fox News. В тоже время бывший глава государства признал, что у китайских властей таких средств нет. Однако, по мнению Трампа, Пекин должен сделать что-то для возмещения ущерба.

"Китаю придется заплатить, предпринять что-то, выплатить репарации. У Китая нет столько денег, чтобы выплатить эти компенсации. Я считаю, что всему миру, я не говорю только о США, было нанесено ущерба на 60 триллионов долларов", – сказал политик.

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Трамп назвал пандемию ужасным событием, которому нет конца. "Они должны сделать что-то... То, что они сделали с миром, ужасно", – подчеркнул он.

В конце августа американская разведка опубликовала выводы доклада о происхождения COVID-19. Специалисты заключили, что вирус не был результатом разработки биологического оружия. Кроме того, разведка полагает, что власти Китая не знали о вирусе до первой вспышки заболевания.

В тоже время среди главных остаются две версии. Первая – естественный контакт человека с животным, инфицированным этим вирусом или вирусом, на 99% схожим с SARS-CoV-2. Вторая — утечка из лаборатории.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зафиксирован первый потенциальный случай заражения Омикрон-штаммом коронавируса. В одном из образцов выявили комбинацию мутаций, характерную этому варианту COVID-19, который распространился по миру из ЮАР.