В Европе обнаружили новую мутацию Дельты, а Индия открыла границы для туристов. Хроника коронавируса на 16 ноября
Коронавирус в Украине и мире за прошедшие сутки поразил по меньшей мере 406,2 тыс. и унес жизни свыше 5 тыс. людей. Ко всему прочему в одной из скандинавских стран было подтверждено распространение новой мутации штамма Дельта.
В целом на планете зафиксировано 254,5 млн случаев заражения, из которых 5,1 млн – летальные и 231,3 млн – выздоровления. Примечательно, что на прошлой неделе только на Европу пришлось почти 2 млн новых инфицирований, и это стало самым большим показателем в регионе с начала пандемии.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
3 228 441 инфицирование за все время пандемии подтвердили в Украине, из этого количества 77 147 человек умерли, а 2 642 459 вылечились. В настоящее время болеет примерно 509 тыс. граждан.
Нардепов ВРУ начали пускать в помещение парламента только при наличии документа о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. При этом в стране разоблачили несколько сетей подделки COVID-сертификатов.
Индия впервые за 18 месяцев открыла свои границы для туристов. В страну будут пускать только тех, кто прошел полный курс вакцинации и получил отрицательный результат тестирования.
Меньше 41% населения мира прошло полный курс вакцинации против коронавируса – 3,2 млрд человек. Первую прививку имеют чуть более 7,5 млрд. жителей планеты (52,12%).
Лидером по количеству новых инфицирований стали США – 70,8 тыс., Британия – 39,7 тыс., Россия – 38,4 тыс. и Германия – 30,4 тыс. Украина заняла 9-е место в мире и 7-е в Европе по суточному приросту случаев COVID-19 (+10 802 на 15 ноября).
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