В Европе обнаружили новую мутацию Дельты, а Индия открыла границы для туристов. Хроника коронавируса на 16 ноября

Коронавирус в Украине и мире за прошедшие сутки поразил по меньшей мере 406,2 тыс. и унес жизни свыше 5 тыс. людей. Ко всему прочему в одной из скандинавских стран было подтверждено распространение новой мутации штамма Дельта.

В целом на планете зафиксировано 254,5 млн случаев заражения, из которых 5,1 млн – летальные и 231,3 млн – выздоровления. Примечательно, что на прошлой неделе только на Европу пришлось почти 2 млн новых инфицирований, и это стало самым большим показателем в регионе с начала пандемии.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 228 441 инфицирование за все время пандемии подтвердили в Украине, из этого количества 77 147 человек умерли, а 2 642 459 вылечились. В настоящее время болеет примерно 509 тыс. граждан.

Нардепов ВРУ начали пускать в помещение парламента только при наличии документа о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. При этом в стране разоблачили несколько сетей подделки COVID-сертификатов .

Индия впервые за 18 месяцев открыла свои границы для туристов. В страну будут пускать только тех, кто прошел полный курс вакцинации и получил отрицательный результат тестирования.