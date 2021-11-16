Бустерная доза при смешивании вакцин от COVID-19: медики заявили о повышении эффективности

Бустерная доза вакцины после полного курса препаратом CoronaVac повышает эффективность защиты от коронавируса. Для третьей прививку медики использовали такой же препарат, а также еще два других – AstraZeneca и Pfizer.

Результаты исследования 15 ноября обнародовал Минздрав Малайзии. Ранее такие же данные представили и чилийские медики (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

Если третью прививку делать тем же CoronaVac – эффективность повышается до 74%.

В случае с AstraZeneca – до 94%, а бустерная доза Pfizer – до 95%.

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Еще в октябре Минздрав Чили публиковал похожие результаты. Так, после полного курса CoronaVac третий укол такой же вакциной повышал эффективность до 80%, AstraZeneca – до 93%, а Pfizer – до 90%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве Украины заявили, что пока не рассматривают применение бустерной дозы вакцины от коронавируса.

До этого главный врач-инфекционист ведомства Ольга Голубовская отмечала, что третья доза нужна людям с иммунодефицитом или слабой выработкой антител.