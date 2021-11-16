В Ирландии введут комендантский час из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В Ирландии ввели ряд новых ограничений из-за роста числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. Основное из них – комендантский час для ночных заведений.

Об этом пишет издание The Guardian. Так, ночные клубы, бары и рестораны будут закрыты в полночь в пятницу. Кроме того, правительство страны также приняло решение приостановить возвращение работников в офисы.

В те же время, для посещения общественных мест ирландцам понадобятся сертификаты вакцинации от коронавируса или документы, подтверждающие перенесенный COVID-19. В частности, их будут требовать для похода в театры и кинотеатры.

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Решения о новых ограничениях Кабинет министров Ирландии принял после того, как были обнародованы прогнозы относительно дальнейшей ситуации с COVID-19 в стране. Согласно им, количество пациентов в отделениях интенсивной терапии может увеличиться в четыре раза.

Министр здравоохранения Стивен Доннелли отметил, что сейчас в больницах находится 144 пациента. По его словам, ситуация с госпитализациями в стране "мрачная".

"Прогнозы очень жестокие. Если мы оставим все как есть, мы будем наблюдать от 200 до 500 человек в отделении интенсивной терапии. Мы не можем этого допустить", – отметил политик.

Отметим, кампания по вакцинированию населения от коронавируса началась в стране Вакцинация от коронавируса в Ирландии началась 31 декабря 2020 года. По состоянию на 16 ноября, в стране полностью вакцинировано 74% населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Индия впервые за 18 месяцев открыла свои границы для туристов. В страну будут пускать только тех граждан, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса и получили отрицательный результат ПЦР-теста.