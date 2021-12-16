В ВОЗ обеспокоились стремительностью распространения Омикрона, страны все больше усиливают карантин. Хроника коронавируса на 16 декабря

За прошедшие сутки в мире добавилось 707,7 тыс. больных коронавирусом, поэтому общее количество заражений превысило 272,4 млн. Правда, 244,7 млн из него – это выздоровления ( +526,7 тыс. ), а 5,3 млн (+7822 ) случаев обернулись смертью инфицированных.

Накануне в Украине продлили адаптивный карантин, который будет действовать еще до конца марта-2022. В Греции и Польше ужесточили правила въезда – даже вакцинированным путешественникам теперь нужно сдавать ПЦР-тест. А в Италии обязали делать прививки педагогов, чиновников, копов, солдат и спасателей.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 578 557 украинцев подхватили инфекцию за время пандемии, 91 958 из них умерли, но 3 259 316 побороли болезнь. В настоящее время лечатся от нее еще примерно 227 тысяч человек.

Врач из компании, которая произвела вакцину Moderna, предположил появление суперварианта COVID-19 . В частности, таковой может образоваться при одновременном инфицировании человека штаммом Дельта и Омикрон .

Ученые из Гонконга получили неутешительные результаты исследования эффективности вакцины Coronavac против Омикрона. Оказалось, что она не обеспечивает достаточное количество антител для нейтрализации этого мутированного варианта.

Профессор из Британии отметил, что проявления коронавируса при заражении штаммом Омикрон больше похожи на простуду, чем на COVID-19. Он назвал главные симптомы этого варианта.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вакцинация против COVID-19 может стать обязательной в стране, но пока это не приоритет, цитирует его слова Reuters.

Ученые из США обнаружили, что вакцины Moderna, Pfizer и Johnson&Johnson гораздо меньше защищают от инфицирования штаммом Омикроном. В то же время специалисты выразили убеждение, что бустерная прививка усиливает защиту.

Количество новых заражений коронавирусом за прошедшие сутки на тысячу превысило показатель предыдущего дня. Больше всего случаев диагностировали в США – 136,6 тыс. , Британии – 78,6 тыс., Франции – 65,7 тыс. и Германии – 55,6 тыс.

В ВОЗ серьезно обеспокоенны высокой скоростью распространения штамма COVID-19 Омикрон , заявил спецпредставитель организации Дэвид Набарро, передает Sky News. По его словам, речь идет о удвоении количества случаев каждые два-три дня, и избежать высокой смертности удастся только при большом успехе .

Вероятное появление новых вариантов коронавируса назвали одной из самых главных экономических угроз в 2022 году.