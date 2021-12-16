В ВОЗ обеспокоились стремительностью распространения Омикрона, страны все больше усиливают карантин. Хроника коронавируса на 16 декабря

Марина Лисничук
Covid
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В ВОЗ обеспокоились стремительностью распространения Омикрона, страны все больше усиливают карантин. Хроника коронавируса на 16 декабря

За прошедшие сутки в мире добавилось 707,7 тыс. больных коронавирусом, поэтому общее количество заражений превысило 272,4 млн. Правда, 244,7 млн из него – это выздоровления ( +526,7 тыс. ), а 5,3 млн (+7822 ) случаев обернулись смертью инфицированных.

Накануне в Украине продлили адаптивный карантин, который будет действовать еще до конца марта-2022. В Греции и Польше ужесточили правила въезда – даже вакцинированным путешественникам теперь нужно сдавать ПЦР-тест. А в Италии обязали делать прививки педагогов, чиновников, копов, солдат и спасателей.

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Количество случаев COVID-19, смертей и выздоровлений от него в мире
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За сутки количество случаев COVID-19 в мире увеличилось более чем на 707тыс.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 3 578 557 украинцев подхватили инфекцию за время пандемии, 91 958 из них умерли, но 3 259 316 побороли болезнь. В настоящее время лечатся от нее еще примерно 227 тысяч человек.

  • Врач из компании, которая произвела вакцину Moderna, предположил появление суперварианта COVID-19. В частности, таковой может образоваться при одновременном инфицировании человека штаммом Дельта и Омикрон.

  • Ученые из Гонконга получили неутешительные результаты исследования эффективности вакцины Coronavac против Омикрона. Оказалось, что она не обеспечивает достаточное количество антител для нейтрализации этого мутированного варианта.

Карта распространения COVID-19 в регионах Украины
Главное на 16 декабря:

  • Профессор из Британии отметил, что проявления коронавируса при заражении штаммом Омикрон больше похожи на простуду, чем на COVID-19. Он назвал главные симптомы этого варианта.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вакцинация против COVID-19 может стать обязательной в стране, но пока это не приоритет, цитирует его слова Reuters.

  • Ученые из США обнаружили, что вакцины Moderna, Pfizer и Johnson&Johnson гораздо меньше защищают от инфицирования штаммом Омикроном. В то же время специалисты выразили убеждение, что бустерная прививка усиливает защиту.

  • Количество новых заражений коронавирусом за прошедшие сутки на тысячу превысило показатель предыдущего дня. Больше всего случаев диагностировали в США – 136,6 тыс., Британии – 78,6 тыс., Франции – 65,7 тыс. и Германии – 55,6 тыс.

  • В ВОЗ серьезно обеспокоенны высокой скоростью распространения штамма COVID-19 Омикрон, заявил спецпредставитель организации Дэвид Набарро, передает Sky News. По его словам, речь идет о удвоении количества случаев каждые два-три дня, и избежать высокой смертности удастся только при большом успехе.

  • Вероятное появление новых вариантов коронавируса назвали одной из самых главных экономических угроз в 2022 году.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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