В Харьковской области уничтожат более 30 тысяч доз вакцин от COVID-19
В Харьковской области утилизируют 30,5 тысяч вакцин от коронавируса. У них закончился срок годности.
Об этом сообщили в областном Департаменте массовых коммуникаций Харьковской ОГА на запрос "Суспільного". Речь идет о препаратах AstraZeneca и Moderna.
Отмечается, что с 9 декабря на складе находится 2,5 тысячи доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истек 30 октября. Срок годности еще 8 тысяч доз этого же препарата истек 8 декабря.
Также на складах осталось около 20 тысяч доз AstraZeneca – срок годности истек 31 октября.
Кроме того, издание опубликовало фрагмент документа, где перечисляются пришедшие в негодность вакцины.
В ОГА уточнили, что сейчас излишка вакцин, которые не успели бы использовать, в области нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сентябре на складах в Украине хранилось почти 10 млн доз вакцин разных производителей. Тогда отмечалось, что срок годности некоторых препаратов заканчивался уже в октябре.
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