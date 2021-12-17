В Харьковской области уничтожат более 30 тысяч доз вакцин от COVID-19

В Харьковской области утилизируют 30,5 тысяч вакцин от коронавируса. У них закончился срок годности.

Об этом сообщили в областном Департаменте массовых коммуникаций Харьковской ОГА на запрос "Суспільного". Речь идет о препаратах AstraZeneca и Moderna.

Отмечается, что с 9 декабря на складе находится 2,5 тысячи доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истек 30 октября. Срок годности еще 8 тысяч доз этого же препарата истек 8 декабря.

Также на складах осталось около 20 тысяч доз AstraZeneca – срок годности истек 31 октября.

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Кроме того, издание опубликовало фрагмент документа, где перечисляются пришедшие в негодность вакцины.

В ОГА уточнили, что сейчас излишка вакцин, которые не успели бы использовать, в области нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сентябре на складах в Украине хранилось почти 10 млн доз вакцин разных производителей. Тогда отмечалось, что срок годности некоторых препаратов заканчивался уже в октябре.