Дания четвертый день подряд бьет рекорды по заражению COVID-19
В Дании уже четвертый день фиксируют рекордные показатели по заражению коронавирусом. Только за последние сутки в стране заболели почти 10 тысяч человек.
Об этом пишет The Guardian. Еще три недели назад в стране заболевали около 4,3 тысячи граждан.
Премьер-министр Метте Фредериксен не исключает, что придется вводить новые карантинные ограничения в связи со вспышкой заболеваемости.
Также она отметила необходимость бустерной вакцинации (третьей дозой).
Отметим, что с начала пандемии в Дании заразились 589 тысяч человек при населении в 5,8 млн. Из них скончались более 3 тысяч и 494 тысячи пациентов выздоровели.
Сейчас страна занимает девятое место в мире по количеству новых случаев заболевания.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рекордное количество зараженных зафиксировали в Великобритании. За сутки там заболели почти 80 тысяч человек.
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