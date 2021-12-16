Дания четвертый день подряд бьет рекорды по заражению COVID-19

В Дании уже четвертый день фиксируют рекордные показатели по заражению коронавирусом. Только за последние сутки в стране заболели почти 10 тысяч человек.

Об этом пишет The Guardian. Еще три недели назад в стране заболевали около 4,3 тысячи граждан.

Премьер-министр Метте Фредериксен не исключает, что придется вводить новые карантинные ограничения в связи со вспышкой заболеваемости.

Также она отметила необходимость бустерной вакцинации (третьей дозой).

Отметим, что с начала пандемии в Дании заразились 589 тысяч человек при населении в 5,8 млн. Из них скончались более 3 тысяч и 494 тысячи пациентов выздоровели.

Видео дня

Сейчас страна занимает девятое место в мире по количеству новых случаев заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рекордное количество зараженных зафиксировали в Великобритании. За сутки там заболели почти 80 тысяч человек.