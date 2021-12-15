Британия побила рекорд новых заражений на фоне штамма Омикрон, а Италия из-за него продлила режим ЧС. Хроника коронавируса на 15 декабря
Коронавирусом в Украине и мире инфицировались еще 608,4 тыс. человек, поэтому общее количество заражений превысило 271,7 млн. Болезнь унесла жизни 5,3 млн людей (+7271 за сутки), но 244,2 млн (+536,9 тыс.) жителей мира ее побороли.
В британской столице Лондоне новый штамм Омикрон уже стал доминировать над другими типами COVID-19 – там на него приходится каждое второе заражение. В Италии же из-за угрозы распространения этого мутированного варианта на три месяца продолжили действие чрезвычайного положения.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
3 570 448 случаев инфицирования подтверждено в Украине с начала пандемии, в том числе 91 602 смерти и 3 233 009 выздоровлений. Активными больными являются не менее 246 тысяч человек.
Вариант Омикрон распространился в 77 странах мира, среди последних – Венгрия и Китай. Британские ученые отметили, что две дозы вакцины дают недостаточно антител для защиты от этого штамма.
В Украине третью дозу COVID-вакцины могут получить люди, имеющие для этого медицинские показания. Такую прививку советуют делать через один-три месяца после второй.
Власти Нидерландов продлили действие мер по борьбе с коронавирусом до 14 января 2022 года. Об этом в ходе пресс-конференции сказал премьер-министр страны Марк Рютте.
Экс-главный санврач Украины Сергей Бережнов подчеркнул, что, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, расслабляться людям рано. Он указал на опасность бессимптомных инфицирований и призвал граждан сделать прививку к Новому году, а празднование провести в узком семейном кругу.
В Британии накануне сообщили об обнаруженных 59 610 случаях заражения коронавирусом – это самый высокий показатель с начала января 2021-го. Кроме этого, пишет Reuters, такое количество новых инфицирований в стране является пятым показателем по уровню с момента вспышки пандемии в марте прошлого года.
Согласно результатам исследования, проведенного в Южной Африке, вакцина против коронавируса Pfizer&BioNTech может на 70% защитить пациентов от госпитализации из- за штамма Омикрон. В то же время от риска заражения препарат может быть эффективным только на 33%.
США стали безоговорочным лидером по количеству новых заражений коронавирусом – 108,6 тыс., а также смертей – еще 1598. Далее по приросту больных идут Франция – 63,4 тыс., Британия – 59,6 тыс., Германия – 40,87 и Россия – 28,3 тыс.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.