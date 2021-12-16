В Британии зафиксировали рекордное количество заражений COVID-19 – почти 80 тысяч

В Великобритании за минувшие сутки зафиксировали 78,6 тысяч новых заражений коронавирусом. Предыдущий рекорд в 68 тысяч был еще в январе.

Об этом заявил главврач страны, процессор Крис Уитти, передает ВВС. Он отметил, что показатели в ближайшие несколько недель могут еще больше вырасти.

Эксперты связывают вспышку с новым штаммом Омикрон, который грозит стать доминирующим вместо Дельты.

В свою очередь премьер-министр Борис Джонсон отметил, что пока власти не собираются отменять рождественские мероприятия. Однако он призвал людей быть осторожными и соблюдать все необходимые меры.

Видео дня

Отметим, что общее количество заражений в Великобритании с начала пандемии уже превысило 11 миллионов человек при населении в 68,4 млн. Из них 9,6 млн выздоровели и более 146 тысяч скончались.

Страна занимает второе место в мире по росту заболеваемости, уступая только США, где ежесуточно фиксируют более 100 тысяч новых больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, штамм Омикрон в Лондоне уже становится доминирующим – на него приходится каждый второй случай заражения в городе.