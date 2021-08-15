Локдаун в Иране и больше полумиллиона заболевших за сутки. Хроника коронавируса на 15 августа
По состоянию на воскресенье, 15 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 207,5 млн человек. За минувший день выявили 567 519 новых инфицированных, умерли еще 8 711. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 186 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (71,1 тыс.), Индии (36,1 тыс.) и Бразилии (31,1 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 265 217 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 238 заболевших умерли, а 2 196 589 пациентов вылечились.
Во многих странах мира власти вводят ограничения для тех, кто не вакцинировался от COVID-19. Таким образом они хотят стимулировать граждан делать прививки. О новых правилах в разных государствах читайте по ссылке.
Эпидемиолог Алексей Галимский заявил, что 40% украинцев уже контактировали с коронавирусом, поэтому им якобы не нужны прививки из-за наличия антител.
В Иране, где ранее заявили о пятой волне пандемии, на шесть дней введут "общую изоляцию" в городах по всей стране. Под запретом будут поездки между городами, работа рынков, госучреждений, кинотеатров, спортзалов и ресторанов.
Бывший директор Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов доктор Скотт Готтлиб сказал, что тканевые и бумажные маски могут быть не так эффективны против новых штаммов коронавируса и назвал лучше средства защиты.
По мнению ученых, причиной бессимптомного течения COVID-19 может быть наличие в организме человека антител, защищающих от других видов коронавируса.
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