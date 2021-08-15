В Украине за сутки коронавирусом заболели почти 700 человек

По состоянию на утро воскресенья, 15 августа, в Украине официально подтверждено 2 265 912 случаев коронавирусной инфекции. Из них 695 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 50 детей и 5 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 255 человек (+17 за сутки), выздоровели 2 196 827 (+238 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 569 пациентов.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 15 456 человек;

методом ИФА – 2 494 человека;

экспресс-тестами – 12 848 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

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