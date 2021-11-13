Зимний локдаун в Нидерландах и Новый год без "красных" зон. Хроника коронавируса на 13 ноября
В Украине и мире за минувшие сутки выявили 528 511 новых случаев заражения коронавирусом, а еще 7 620 пациентов умерли. Всего же с начала пандемии COVID-19 унес более 5,1 млн жизней.
Заболели уже больше чем 253,2 млн человек, а выздороветь смогли более 229 млн людей. Больше всего новых случаев инфицирования за день выявлено в США (+90 208), Германии (+48 184) и Великобритании (+40 375).
Украина в этом рейтинге оказалась на пятом месте (+24 058), уступив России (+40 123). По смертности за сутки (+750) наша страна на третьем месте в мире.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
3 179 577 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 75 607
пациентов умерли, а 2 594 679 человек выздоровели.
Еще одной областью, которая рискует перейти в "красную" зону карантина, стала Винницкая. Там уже превышены уровень госпитализаций и выявления новых случаев коронавируса.
Врач сказал, что при штамме Дельта сложно спрогнозировать, как будет развиваться болезнь. Многие пациенты могут внезапно попасть в больницу со значительным поражением легких. Медик сообщил, за какими показателями нужно следить, чтобы спасти жизнь больного.
Главное за 13 ноября:
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что у украинцев есть шансы встретить Новый год не в "красной" зоне карантина. Для этого нужно выполнять рекомендации Минздрава. Напомним, что сейчас в Украине 17 "красных" регионов.
В Дании снова запустят COVID-пропуска. Они будут нужны людям старше 15 лет при посещении ночных клубов, кафе и ресторанов.
Врач Тарас Жиравецкий назвал опасный симптом коронавируса – это повышение температуры на шестой-седьмой день заболевания. Он указывает на то, что пациент может попасть в больницу, в том числе и в реанимацию.
Нидерланды первыми в Европе объявили о зимнем локдауне с 13 ноября. Это связано с увеличением уровня заболеваемости в стране.
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