Зимний локдаун в Нидерландах и Новый год без 'красных' зон. Хроника коронавируса на 13 ноября

В Украине и мире за минувшие сутки выявили 528 511 новых случаев заражения коронавирусом, а еще 7 620 пациентов умерли. Всего же с начала пандемии COVID-19 унес более 5,1 млн жизней.

Заболели уже больше чем 253,2 млн человек, а выздороветь смогли более 229 млн людей. Больше всего новых случаев инфицирования за день выявлено в США (+90 208), Германии (+48 184) и Великобритании (+40 375).

Украина в этом рейтинге оказалась на пятом месте (+24 058), уступив России (+40 123). По смертности за сутки (+750) наша страна на третьем месте в мире.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 179 577 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 75 607 пациентов умерли, а 2 594 679 человек выздоровели.

Еще одной областью, которая рискует перейти в "красную" зону карантина, стала Винницкая. Там уже превышены уровень госпитализаций и выявления новых случаев коронавируса.

Врач сказал, что при штамме Дельта сложно спрогнозировать, как будет развиваться болезнь. Многие пациенты могут внезапно попасть в больницу со значительным поражением легких. Медик сообщил, за какими показателями нужно следить, чтобы спасти жизнь больного.

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