В Запорожье морги переполнены телами умерших от коронавируса, скорые выстраиваются в очереди. Видео

В городе Запорожье, который остается в "красной" зоне карантина, морги не справляются с нагрузкой из-за большого количества смертей от коронавируса. Скорые привозят сразу по несколько тел умерших пациентов, машины выстраиваются в очереди.

По сравнению с прошлогодней вспышкой COVID-19, в этот раз количество умерших выросло больше чем в восемь раз. Об этом сообщается в сюжете "Секретных материалов" на телеканале "2+2" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сотрудники моргов говорят, что причиной возросшей смертности является более агрессивный штамм Дельта.

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Из-за увеличения нагрузки в Запорожском областном патологическом бюро пришлось вдвое расширить холодильную камеру для тел, так как мест уже не хватало. Специалисты сейчас работают на пределе своих сил и устают, им приходится проводить по пять-шесть вскрытий в день.

"Не всегда довозят к нам тела вовремя из больниц. Вот в этом и загвоздка", – сказал старший ординатор учреждения.

Отмечается, что в Запорожье всего три морга, которые могут принимать тела пациентов с коронавирусом. Из-за нехватки мест их теперь привозят и в Запорожское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

"На прошлой неделе было такое, что к нам было направлено для проведения судмедэкспертизы 120 тел. Около 80% из них – умершие от коронавируса. Наш отдел вообще не рассчитан на такую нагрузку", – отметила заведующая.

С каждым умершим эксперты работают от двух до четырех часов. После этого тела выдают родным в течение 1-2 суток, это происходит в режиме нон-стоп.

Добавим, что Минздрав уже разрешил отдавать тела COVID-пациентов без полиэтиленовых мешков, но их нужно обрабатывать дезинфицирующим средством. Гроб может быть открытым.

Производители гробов и ритуальной атрибутики сообщили, что теперь им иногда приходится работать даже по ночам, чтобы удовлетворить растущий спрос. Чаще всего, по их словам, люди покупают самые дешевые товары.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске от коронавируса умерла мать троих детей. Новорожденного ребенка удалось спасти, а организм женщины не выдержал.