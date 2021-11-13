Одной области Украины удалось вернуться к показателям "желтой" зоны: данные Минздрава
В Украине по состоянию на субботу, 13 ноября, "желтому" уровню эпидемической опасности соответствуют три области – Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская. Еще вчера таких регионов было всего два, но сегодня Тернопольщина смогла снова вернуться в список.
Еще четыре области соответствуют показателям "оранжевой" зоны, которая является переходной. Это Виннитчина, Полтавщина, Харьковщина и Буковина, свидетельствуют данные Минздрава Украины.
Все остальные 18 регионов (Киев и 17 областей) – в "красной" карантинной зоне.
Отметим, что уровень заболеваемости коронавирусом превышен во всех областях Украины. Самая сложная ситуация сейчас на Сумщине, Николаевщине, Хмельнитчине и Одесщине.
Меньше всего коек с кислородом для пациентов с COVID-19 осталось в Донецкой, Николаевской, Сумской областях и в Киеве.
При этом общий уровень госпитализаций больных коронавирусом не превышен всего в четырех областях: Закарпатской, Кировоградской, Тернопольской и Черкасской.
Напомним: в Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели 23 572 человека, из них 1 622 – это дети, а еще 436 – медработники. В больницы с COVID-19 за день попали 4 564 пациента.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине еще одна область близка к переходу в "красную" зону карантина. Так, на Виннитчине уже три дня подряд были превышены два показателя эпидопасности.
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