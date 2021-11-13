В Украине более 23,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 695 пациентов
В Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели 23 572 человека, из них 1 622 – это дети, а еще 436 – медработники. В больницы с COVID-19 за день попали 4 564 пациента.
Всего в нашей стране по состоянию на утро субботы, 13 ноября, подтверждено уже 3 203 149 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные с сайта Министерства здравоохранения Украины.
Вместе с тем, COVID-19 унес уже 76 302 жизни в Украине (+695 летальных случаев за сутки), а победить болезнь смогли уже 2 620 094 украинца (+25 415 за день – больше, чем новых случаев).
В течение пятницы, 12 ноября, в Украине сделали 299 854 прививки от коронавируса. Первую дозу получили 135 727 человек, а завершили иммунизацию – 164 127. Всего с начала кампании вакцинации в Украине сделали уже 20 708 263 уколов, полностью привиты 8 586 461 человек, а одну дозу получили 12 121 802 украинца.
Больше всего новых случаев за сутки выявлено в Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях, а также в Киеве (1839).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1839 случаев;
Винницкая область – 887 случаев;
Волынская область – 642 случая;
Днепропетровская область – 2219 случаев;
Донецкая область – 1010 случаев;
Житомирская область – 772 случая;
Закарпатская область – 516 случаев;
Запорожская область – 920 случаев;
Ивано-Франковская область – 946 случаев;
Киевская область – 997 случаев;
Кировоградская область – 168 случаев;
Луганская область – 339 случаев;
Львовская область – 1243 случая;
Николаевская область – 965 случаев;
Одесская область – 2066 случаев;
Полтавская область – 1124 случая;
Ривненская область – 840 случаев;
Сумская область – 584 случая;
Тернопольская область – 428 случаев;
Харьковская область – 1876 случаев;
Херсонская область – 310 случаев;
Хмельницкая область – 1015 случаев;
Черкасская область – 530 случаев;
Черновицкая область – 348 случаев;
Черниговская область – 988 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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