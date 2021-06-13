Хроника коронавируса на 13 июня: Бразилия стала лидером по заболеваемости
По состоянию на воскресенье, 13 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 176,4 млн человек. За минувший день выявили 355 709 новых инфицированных, умерли еще 9 714. Всего от болезни скончались более 3,8 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 160,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии (75,7 тыс.), Индии (65,9 тыс.) и Колумбии (29,9 тыс.).
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждено 2 222 701 случай инфицирования, болезнь унесла жизни 51 646 человек, в то же время 2 125 685 украинцев ее побороли.
12-13 июня в украинских городах уже традиционно развернули работу мобильные бригады по вакцинации. Все желающие получить вакцину от COVID-19 должны записаться в очередь через приложение Дія или контакт-центр Минздрава.
Осенью Украину ждет новая волна коронавируса, которую вызовут в том числе активные передвижения граждан. Также на рост заболеваемости повлияет начало нового учебного года в школах и университетах и возвращения детей в сады, а взрослых – на работу после сезона отпусков.
За прошедшие сутки в мире от коронавируса умерли 9 714 человек, а в Европе – 757. Украина стала второй по суточной смертности среди европейских государств.
Британские ученые заявили о смене главных симптомов коронавируса. Раньше это были лихорадка, постоянный кашель, потеря вкуса и обоняния, а сейчас – головная боль, насморк и боль в горле.
В России обнаружили новую вспышку коронавируса – в Москве за сутки зарегистрировали 6,7 тыс. случаев. В столице РФ ужесточили ограничительные меры.
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