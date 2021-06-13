Украину назвали второй в Европе по смертности от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в мире от коронавируса умерли 9 714 человек, а в Европе – 757. Украина стала второй по суточной смертности среди европейских государств.

Так, по данным Worldometers, болезнь унесла в нашей стране 69 жизней. Больше людей за сутки умерли в России – 399 пациентов.

В пятерку лидеров по смертности за сутки вошли также Германия (+58), Италия (+52) и Польша (+47). При этом во многих европейских странах не было зафиксировано ни одного летального исхода за день.

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В мире же лидерами как по количеству новых случаев, так и по количеству смертей от коронавируса стали Индия, Бразилия и Колумбия.

Напомним, что по состоянию на воскресенье, 13 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 176,4 млн человек. За минувший день выявили 355 709 новых инфицированных, умерли еще 9 714. Всего от болезни скончались более 3,8 млн пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью Украину ждет новая волна коронавируса, которую вызовут в том числе активные передвижения граждан.

Также на рост заболеваемости повлияет начало нового учебного года в школах и университетах и возвращения детей в сады, а взрослых – на работу после сезона отпусков.