В Италии в спортзале произошла вспышка коронавируса

В главном северном городе Италии Милане в тренажерном зале зафиксировали вспышку коронавируса. В течение недели заболели 10 человек, а контактировали с ними по меньше мере 140 посетителей.

Спортзал был открыт с 24 по 31 мая, сообщает La Repubblica. В одном случае заражения из выявленных десяти подтвердился индийский штамм COVID-19.

Заболевшие клиенты на данный момент находятся на изоляции. Всех людей, которые посещали в эти дни данный тренажерный зал, пригласили пройти антигенный или молекулярный тест.

Ранее в Италии установили рекорд по вакцинации от коронавируса. За сутки прививку получили почти 600 000 людей.

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Напомним, по состоянию на воскресенье, 13 июня, коронавирусом в мире заразились более 176,4 млн человек. За минувший день выявили 370 747 новых инфицированных, умерли еще 10 017. Всего от болезни скончались более 3,8 млн пациентов.

В Украине официально подтверждено 2 223 558 случаев коронавирусной инфекции. Из них 857 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 37 детей и 17 медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL, мутации могли стать причиной изменения симптомов коронавирусной болезни. Раньше люди чаще всего жаловались на кашель, потерю вкусов и запахов. Сейчас же фиксируют другие наиболее распространенные признаки болезни.