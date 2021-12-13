Австрия завершила локдаун для вакцинированных, а Чехия протестует из-за обязательных прививок. Хроника коронавируса на 13 декабря

Коронавирус в Украине и мире поразил 270,4 млн людей, у 432 тыс. человек заражение подтвердили накануне. На 13 декабря известно о более 5,3 млн смертей (+3988) в результате этой болезни и свыше 243 млн выздоровлений (+355 тыс.).

В США специалисты готовятся одобрить таблетки Merck для лечения коронавирусной инфекции. А министр здравоохранения Германии выразил убеждение, что по крайней мере в ближайшие четыре года человечество не сможет одолеть пандемию COVID-19.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 559 092 украинца заразились COVID-19 до этого времени, из которых 91 027 умерли от него, а 3 195 913 вылечились. По меньшей мере 272 тысячи жителей Украины еще борются с недугом .

Штамм Омикрон распространился в не менее 63 странах мира , но до сих пор вызывает споры между специалистами. О фактах, известных на сегодняшний день относительно этого варианта вируса, узнавайте по ссылке.

Из-за этой мутации в Британии зафиксировали рост новых заражений. Правительство решило запустить кампанию массовой ревакцинации населения бустерной дозой вакцины.

Вариант коронавируса Омикрон заразнее штамма Дельта и снижает эффективность вакцин. В то же время он вызывает менее серьезные симптомы, свидетельствуют предварительные данные ВОЗ, на которые ссылается AFP.

Австрия завершила локдаун для вакцинированных против коронавируса на большей части территории. Это произошло через три недели после введения строгих правил, информирует The Guardian.

12 декабря несколько тысяч жителей чешской столицы Праги вышли на улицы в знак протеста против обязательной COVID-вакцинации, в частности для старших 60 лет. Как передает The Associated Press, протестующие были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Президент ЮАР Сирилл Рамафоса заразился COVID-19 . На его сайте сообщают, что у полностью вакцинированного южноафриканского лидера легкие симптомы болезни.

Во Франции подтвердили случай смерти от коронавируса женщины, которая имела фейковый COVID-сертификат. Теперь в стране расследуют около 400 дел, связанных с продажей поддельных справок о вакцинации, заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманин.

Украина заняла 15 место в мире по количеству новых случаев коронавируса, а в Европе – 10-е.

Лидерами по суточному приросту больных накануне стали Британия – 48,9 тыс., Франция – 43,8 тыс., США – 38,8 тыс., Южная Африка – 37,9 тыс., Россия – 29,9 тыс. и Германия – 29,6 тыс. РФ оказалась первой и по количеству новых смертей (1132).

Более 3,625 млрд человек на планете полностью вакцинировались против коронавируса (46,04%). Одну прививку получили не менее 55,98% населения мира.