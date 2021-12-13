Австрия завершила локдаун для вакцинированных, а Чехия протестует из-за обязательных прививок. Хроника коронавируса на 13 декабря

Марина Лисничук
Covid
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Австрия завершила локдаун для вакцинированных, а Чехия протестует из-за обязательных прививок. Хроника коронавируса на 13 декабря

Коронавирус в Украине и мире поразил 270,4 млн людей, у 432 тыс. человек заражение подтвердили накануне. На 13 декабря известно о более 5,3 млн смертей (+3988) в результате этой болезни и свыше 243 млн выздоровлений (+355 тыс.).

В США специалисты готовятся одобрить таблетки Merck для лечения коронавирусной инфекции. А министр здравоохранения Германии выразил убеждение, что по крайней мере в ближайшие четыре года человечество не сможет одолеть пандемию COVID-19.

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Общие данные о коронавирусе в мире
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15 стран с самым высоким суточным приростом заражений COVID-19

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 3 559 092 украинца заразились COVID-19 до этого времени, из которых 91 027 умерли от него, а 3 195 913 вылечились. По меньшей мере 272 тысячи жителей Украины еще борются с недугом.

  • Штамм Омикрон распространился в не менее 63 странах мира, но до сих пор вызывает споры между специалистами. О фактах, известных на сегодняшний день относительно этого варианта вируса, узнавайте по ссылке.

  • Из-за этой мутации в Британии зафиксировали рост новых заражений. Правительство решило запустить кампанию массовой ревакцинации населения бустерной дозой вакцины.

Информация о количестве всех подтвержденных случаев COVID-19 в регионах Украины
Главное на 13 декабря:

  • Вариант коронавируса Омикрон заразнее штамма Дельта и снижает эффективность вакцин. В то же время он вызывает менее серьезные симптомы, свидетельствуют предварительные данные ВОЗ, на которые ссылается AFP.

  • Австрия завершила локдаун для вакцинированных против коронавируса на большей части территории. Это произошло через три недели после введения строгих правил, информирует The Guardian.

  • 12 декабря несколько тысяч жителей чешской столицы Праги вышли на улицы в знак протеста против обязательной COVID-вакцинации, в частности для старших 60 лет. Как передает The Associated Press, протестующие были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

  • Президент ЮАР Сирилл Рамафоса заразился COVID-19. На его сайте сообщают, что у полностью вакцинированного южноафриканского лидера легкие симптомы болезни.

  • Во Франции подтвердили случай смерти от коронавируса женщины, которая имела фейковый COVID-сертификат. Теперь в стране расследуют около 400 дел, связанных с продажей поддельных справок о вакцинации, заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманин.

  • Украина заняла 15 место в мире по количеству новых случаев коронавируса, а в Европе – 10-е.

  • Лидерами по суточному приросту больных накануне стали Британия – 48,9 тыс., Франция – 43,8 тыс., США – 38,8 тыс., Южная Африка – 37,9 тыс., Россия – 29,9 тыс. и Германия – 29,6 тыс. РФ оказалась первой и по количеству новых смертей (1132).

  • Более 3,625 млрд человек на планете полностью вакцинировались против коронавируса (46,04%). Одну прививку получили не менее 55,98% населения мира.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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