Две области покинут "красную" зону карантина: в Кабмине назвали сроки

Винницкая и Хмельницкая области покинут "красную" зону карантина. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом написал на своем канале в Telegram министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в понедельник, 13 декабря. По его словам, комиссия решила с 15 декабря установить в этих регионах "желтый" уровень эпидемической опасности.

Он также напомнил о запретах, действующих в "желтой" зоне карантина:

посещать общественные учреждения могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет "желтый" COVID-сертификат;

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работники ресторанов, гостиниц и спортзалов также должны быть вакцинированы по меньшей мере одной дозой;

для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине уже 5 недель подряд фиксируется уменьшение количества зарегистрированных случаев COVID-19, однако именно в этих регионах ситуация улучшилась больше всего. Министр напомнил, что на сегодня в "красной" зоне карантина находятся 10 регионов и призвал украинцев вакцинироваться и беречь свое здоровье. На сегодняшний день продолжают болеть коронавирусной болезнью 266 тысяч украинцев, 40% взрослых граждан уже получили две прививки.

По состоянию на утро 13 декабря к "красной" эпидемиологической зоне относятся 10 регионов: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 4073 жителей разных областей Украины. Болезнь унесла жизни 188 человек, в то же время 9966 украинцев ее побороли. Среди новых инфицированных оказалось 377 детей и 37 медицинских работников. А в больницы попали 1456 пациентов.

В частности, в Винницкой области зафиксировано 120 новых случаев заболевания, в Хмельницкой – 86.

Как сообщал OBOZREVATEL:

"ФОПы" в Украине могут получить "карантинные" 8 тыс. грн до 15 декабря. Речь идет о тех, кто еще весной ошибся с банковскими реквизитами и подал неправильно заполненные документы. Получить деньги можно через электронный сервис государственных услуг Дія.

В Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.