В Норвегии запретят продажу алкоголя в барах для сдерживания вспышки Омикрона

Норвежское правительство решило запретить продажу алкоголя в барах и ресторанах. Такие меры были предприняты для сдерживания распространения штамма коронавируса Омикрон.

Об этом пишет The Guardian. Карантин вступит в силу с полуночи 15 декабря и продлится минимум четыре недели.

Также предусмотрено расширение условий для ношения масок, доступ в спортзалы и бассейны будет ограничен.

Кроме того, сотрудников компании призывают по возможности работать удаленно.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал это облегченным локдауном.

"Для многих такие условия будут напоминать изоляцию", – сказал он.

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Отметим, что в стране за последние сутки коронавирусом заразились 4,8 тысячи человек. Также 358 были госпитализированы, что является рекордным показателем.

Всего за время пандемии в Норвегии, население которой превышает 5,4 млн человек, 322,7 тысяч были заражены. Из них 88,9 тысяч выздоровели и 1,1 тысяча скончалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции с 11 декабря на четыре недели приостановили работу ночных клубов, а школьников обязали соблюдать масочный режим.