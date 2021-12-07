Франция ужесточает карантин из-за всплеска COVID-19: в школах введут масочный режим, а ночные клубы закроют

Во Франции на фоне роста госпитализаций больных коронавырусом на четыре недели приостановили работу ночных клубов, а школьников обязали соблюдать масочный режим. Такие ограничения вступят в силу со следующих выходных, 11 декабря.

Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс, передает France24. По словам главы правительства, они стремиться остановить всплеск COVID-19, из-за которого больницы оказались в тяжелой ситуации.

"В последние недели у всех нас была тенденция ослаблять бдительность. Но мы не стали вводить более строгие меры для населения в целом или нацеливать их на невакцинированных людей, как это сделали несколько других стран в последние дни", – пояснил премьер.

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Он подчеркнул, что вместо этого работодатели должны поощрять сотрудников работать из дома. Также Кастекс призвал людей отказаться от корпоративных собраний и вечеринок, по мере приближения праздников в конце года.

Согласно новым правилам, теперь для посещения ресторанов на открытых рождественских рынках французам потребуются медицинские карты.

Поэтому людей призвали вакцинироваться – речь идет о детях 5-11 лет и подростках, а также взрослых старше 65 лет, которым советуют делать уже бустерную, третью прививку. Для этого в ближайшие дни в Париже намерены открыть несколько новых центров вакцинации.

При этом владельцы ночных клубов негативно отреагировали на новые правила карантина. Отмечается, что такие заведения в стране оставались закрытыми большую часть прошлой зимы и весны, а затем снова открылись только в июле.

Например, представитель отраслевой ассоциации UMIH Nuit Тьерри Фонтен заявил, что в этой ситуации клубы "подвергли несправедливому преследованию".

"Опять же, никакой другой сектор не подавляется. Они отменяют для нас новогоднюю ночь. Но сами будут танцевать во всех ресторанах", – возмутился он.

Ситуация с коронавирусом во Франции

5 декабря Министерство здравоохранения страны сообщило о более чем 42 тыс. случаев заболевания за предыдущие сутки и свыше 11 тыс. пациентов в больницах – максимальный показатель с августа.

По словам медиков, почти все проанализированные инфицирования COVID-19 связаны с вариантом Дельта, который оказался более заразным даже среди вакцинированных людей. Пока было подтверждено 25 случаев штамма Омикрон, хотя официальные лица говорят, что в ближайшие недели это количество может значительно возрасти.

Всего с начала пандемии во Франции зафиксировали более 7,9 млн случаев коронавируса. В частности, 119, тыс. зараженных умерли, но свыше 5,1 млн недуг преодолели. При этом в стране полностью вакцинированы 70% (47,3 млн человек) взрослого населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря из-за распространения штамма Омикрон Франция ввела новые правила для пересечения границы. В частности, путешественников, прибывающих из пределов стран ЕС, обязали проходить ПЦР-тестирование