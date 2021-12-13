ЕС запустил механизм обмена COVID-вакцинами с рядом стран, среди которых Украина
Европейский Союз инициировал механизм обмена вакцинами от коронавируса со странами "Восточного партнерства", в том числе и Украиной. На это выделят 35 миллионов евро.
Такое заявление в Twitter сделал комиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгелий. Соответствующий договор был подписан с президентом правления польского Банка национального развития.
Отметим, что в "Восточное партнерство" входят Польша, Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан.
Программа предусматривает, что ЕС покроет все расходы на доставку препаратов. Благодаря этому страны смогут получить больше вакцин, а доставка станет быстрее и легче.
По словам Варгелия, слова которого приводит "Интерфакс-Украина", новые волны пандемии требуют более эффективных решений, а средний общий показатель вакцинации в странах Восточного партнерства составляет 28%, поэтому его необходимо повысить.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину в ноябре прибыла новая партия вакцины Moderna – 2,9 млн доз. Их доставили в рамках рамках программы COVAX.
Напомним, что в октябре были анонсированы поставки 15 млн доз препаратов Pfizer в нашу страну.
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