В Украину поставили еще почти 3 млн доз вакцины Moderna: сколько прививок сделали в стране

В Украину прибыла новая партия (2 930 300 доз) мРНК-вакцины против COVID-19 производства компании Moderna, доставленная в рамках программы COVAX при помощи Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Всего в стране указанным препаратом привили 1 102 042 человек.

Moderna – это четвертая вакцина, ставшая доступной в Украине для прививки от коронавируса, сообщила пресс-служба ЮНИСЕФ. В Фонде добавили, что поставки препаратов в страну будут продолжаться, чтобы защитить от болезни как можно больше украинцев.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко поблагодарил международных партнеров "за системную поддержку и совместное стремление победить пандемию".

Как подчеркнул он, иммунизация – это единственный способ защитить жизнь от COVID-19.

"Я призываю всех украинцев воспользоваться этой защитой", – заявил глава Минздрава.

Он добавил, что привитые в пять раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск госпитализации, чем люди без прививок.

"Благодаря усилиям доноров и партнеров в рамках COVAX вакцины от COVID-19 сейчас доступны всем желающим. В частности, мы надеемся, что все учителя получат прививки как можно скорее, включая вакцины из этой партии, чтобы школы были открытыми и дети вернулись в классы", – сказал Ляшко.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин в своб очередь добавил: согласно новейшему опросу Фонда, 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы привиться.

Отметим, что с начала кампании по иммунизации в Украине (по состоянию на 6 ноября) две дозы получили 7 904 573 человек. Один укол сделали 11 354 679 гражданам, сказано на сайте Министерства здравоохранения.

Всего вакциной Moderna в стране иммунизировались 1 102 042 человек. Больше всего привитых получили уколы препарата с названием Comirnaty от производителя Pfizer-BioNTech – 4 738 216.

Предлагаем посмотреть, как в Украине принимали новую партию вакцины Moderna:

Напомним:

на 7 ноября в Украине 16 регионов соответствуют "красной" зоне карантина, "желтой" – только три.

За 6 ноября в стране выявили 17 419 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли еще 449, а выздоровели – 8520 человек.

Как писал OBOZREVATEL, теория о том, что с вакциной против коронавируса человеку вводят также микрочип, лишена логики. Дело в том, что самые современные и самые маленькие на сегодняшнее время чипы все равно больше, чем отверстие иглы, и стоят огромные деньги.