В Украине свыше 17,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 449 человек
В Украине за минувшие сутки, 6 ноября, выявили 17 419 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 449 пациентов, а выздоровели 8 520 человек. Среди инфицированных 1 119 – это дети, а 195 – медработники.
По состоянию на утро воскресенья, 7 ноября, в нашей стране выявлено уже 3 075 433 случая COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Всего в стране от коронавируса умерли уже 72 084 человека, а 2 512 756 граждан победили болезнь. Госпитализированы за сутки 5 652 человека
В течение субботы, 6 ноября, в Украине сделали 131 406 прививок от коронавируса. Одну дозу получили 85 340 граждан, а завершили иммунизацию 46 066 человек. Всего с начала кампании вакцинации сделали уже 19 259 252 укола, полностью привиты 7 904 573 украинца, а одну дозу получили 11 354 679.
За минувший день больше всего новых заболевших в Одесской (1664), Днепропетровской (1527), Харьковской (1362), Хмельницкой (1114) и Львовской (1465) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 625 случаев;
Винницкая область – 569 случаев;
Волынская область – 340 случаев;
Днепропетровская область – 1527 случаев;
Донецкая область – 757 случаев;
Житомирская область – 682 случая;
Закарпатская область – 270 случаев;
Запорожская область – 667 случаев;
Ивано-Франковская область – 887 случаев;
Киевская область – 542 случая;
Кировоградская область – 144 случая;
Луганская область – 174 случая;
Львовская область – 1095 случаев;
Николаевская область – 816 случаев;
Одесская область – 1664 случая;
Полтавская область – 633 случая;
Ривненская область – 349 случаев;
Сумская область – 817 случаев;
Тернопольская область – 403 случая;
Харьковская область – 1362 случая;
Херсонская область – 448 случаев;
Хмельницкая область – 1114 случаев;
Черкасская область – 271 случай;
Черновицкая область – 407 случаев;
Черниговская область – 856 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов отметил, что на период локдауна стоит ограничить в перемещениях пожилых невакцинированных людей и не разрешать им контактировать с детьми.
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