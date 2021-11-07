В Украине свыше 17,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 449 человек

В Украине за минувшие сутки, 6 ноября, выявили 17 419 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 449 пациентов, а выздоровели 8 520 человек. Среди инфицированных 1 119 – это дети, а 195 – медработники.

По состоянию на утро воскресенья, 7 ноября, в нашей стране выявлено уже 3 075 433 случая COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Всего в стране от коронавируса умерли уже 72 084 человека, а 2 512 756 граждан победили болезнь. Госпитализированы за сутки 5 652 человека

В течение субботы, 6 ноября, в Украине сделали 131 406 прививок от коронавируса. Одну дозу получили 85 340 граждан, а завершили иммунизацию 46 066 человек. Всего с начала кампании вакцинации сделали уже 19 259 252 укола, полностью привиты 7 904 573 украинца, а одну дозу получили 11 354 679.

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За минувший день больше всего новых заболевших в Одесской (1664), Днепропетровской (1527), Харьковской (1362), Хмельницкой (1114) и Львовской (1465) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 625 случаев;

Винницкая область – 569 случаев;

Волынская область – 340 случаев;

Днепропетровская область – 1527 случаев;

Донецкая область – 757 случаев;

Житомирская область – 682 случая;

Закарпатская область – 270 случаев;

Запорожская область – 667 случаев;

Ивано-Франковская область – 887 случаев;

Киевская область – 542 случая;

Кировоградская область – 144 случая;

Луганская область – 174 случая;

Львовская область – 1095 случаев;

Николаевская область – 816 случаев;

Одесская область – 1664 случая;

Полтавская область – 633 случая;

Ривненская область – 349 случаев;

Сумская область – 817 случаев;

Тернопольская область – 403 случая;

Харьковская область – 1362 случая;

Херсонская область – 448 случаев;

Хмельницкая область – 1114 случаев;

Черкасская область – 271 случай;

Черновицкая область – 407 случаев;

Черниговская область – 856 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов отметил, что на период локдауна стоит ограничить в перемещениях пожилых невакцинированных людей и не разрешать им контактировать с детьми.